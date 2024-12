Une femme indignée en découvrant que quelqu’un a volé le fauteuil roulant de son chien

Griff n’est plus tout jeune et a perdu la mobilité de ses pattes avec l’âge. Pour qu’ils puissent continuer à profiter de belles balades, sa maîtresse lui a dégoté un fauteuil roulant adapté. Malheureusement, un matin, elle s’est rendu compte que le dispositif, qu’elle laissait toujours dehors, n’était plus là. Quelqu’un venait de le voler.

Megan Caligiuri, une Américaine originaire d'Englewood, dans le Colorado, a avoué avoir perdu foi en l’humanité quand un individu a volé le fauteuil roulant de son chien, Griff. Ce dernier, un senior âgé de 15 ans, ne peut pas se déplacer sans et a dû tirer un trait sur ses promenades pendant un certain temps. Heureusement, une immense chaîne de solidarité s’est créée autour du duo pour aider le quadrupède.

Les promenades sont d’une importance capitale pour la santé physique et psychique des chiens. Cependant, comme pour les humains, la motricité de ces derniers peut diminuer avec l’âge. Griff a connu cela et ne pouvait plus marcher en extérieur. Sa propriétaire aimante s’est alors débrouillée pour lui trouver un fauteuil adapté à son petit corps.

CBS Colorado / Youtube

Un constat glaçant

Les promenades ont repris de plus belle depuis que le chien disposait de son équipement. Il pouvait recommencer à explorer les environs et s’aventurer là où bon lui semblait. Son fauteuil se retrouvait d’ailleurs fréquemment boueux après ces aventures, alors Megan avait pris pour habitude de le laisser dehors. Elle n’imaginait pas qu’un jour, quelqu’un en profiterait pour le voler.

Dans un témoignage rapporté par People, elle a raconté que le fauteuil n’était plus là lorsqu’elle est sortie de chez elle un matin. Griff, qui attendait sa balade avec impatience comme chaque jour, n’a pas pu se promener : « Je n'ai plus aucune foi en l'humanité depuis que quelqu'un a volé le fauteuil roulant d'un chien handicapé », affirmait la femme.

A lire aussi : Ce Labrador n'ayant pas pu devenir chien guide tient malgré tout à rendre service et applique scrupuleusement ce qu'il a appris (vidéo)

Un élan de solidarité

Megan a partagé son triste récit sur les réseaux sociaux et les internautes ont souhaité lui prouver qu’il existait toujours des personnes avec un grand cœur. Sa publication a été massivement partagée et des dons ont été réalisés pour l’aider. Parallèlement, Kathryn Groenewold a eu vent de cette histoire. Elle est à la tête de l’association Walkin' Pets, qui permet aux animaux à mobilité réduite d’obtenir des fauteuils et équipements adaptés.

Kathryn a offert son aide à Griff, qui a pu bénéficier de nouvelles roues. Sa propriétaire a témoigné sa reconnaissance envers tous ceux qui l’ont soutenue : « Je me sens tellement touchée par la gentillesse des gens [...] Ma foi en l'humanité a été restaurée. Merci beaucoup à tous ».