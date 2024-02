Une femme forcée de prendre une décision après que son compagnon lui ait suggéré d’abandonner son chien

Une internaute a confié au journal digital The Sun le dilemme complexe que son conjoint lui a imposé. Les 2 ont décidé de franchir un cap dans leur relation et d’habiter ensemble. Toutefois, l’homme ne souhaite pas cohabiter avec un chien et a donc suggéré à sa partenaire de lui trouver une autre famille. Une décision que la femme n'était pas prête à prendre de prendre malgré les conséquences.

« J'ai trouvé l'homme de mes rêves, mais il me force à prendre une décision impossible », pouvait-on lire sur l’article. La quadragénaire expliquait être en couple depuis plus d’un an avec un individu qui la comblait de bonheur : « Notre relation est désormais très forte et nous avons l'impression qu'il est temps d'emménager ensemble » précisait-elle.

photo d'illustration

Une cohabitation difficile

L’internaute poursuit en expliquant qu’elle vivait dans une maison et que son partenaire habitait un appartement. Selon elle, il était donc préférable qu’il vienne s’installer chez elle et son fils de 19 ans. C’était un projet logique et arrangeant pour elle, qui concrétisait davantage leur union.

Malheureusement, tout n’a pas été aussi simple, car l’homme était catégorique : il ne voulait pas partager sa vie avec le chien de son amie. Si le fait de vivre avec un adolescent ne l’enchantait pas spécialement, cohabiter avec un chien lui donnait des sueurs froides. Il ne supportait pas l’animal et n’avait aucune envie de vivre avec, au plus grand désarroi de la narratrice.

photo d'illustration

A lire aussi : Un couple se lance à la recherche de son chien disparu dans une étrange affaire impliquant un service de livraison

« Le chien l'énerve »

Cette dernière n’envisage absolument pas de se séparer de son animal, bien que son partenaire lui ait suggéré de « le reloger » pour qu’ils puissent vivre ensemble. Une proposition indécente pour la femme : « Je crois qu'un animal de compagnie, c'est pour la vie. J'aime mon chien » écrivait-elle.

Avec beaucoup de culpabilité, elle explique avoir choisi que chacun reste chez soi pour ne perdre ni son chien, ni son ami : « Aucun de nous ne changera d’avis, alors nous continuons à tourner en rond » poursuivait-elle. Pour elle, le quadrupède fait partie de sa famille et personne, pas même celui qu’elle aime, ne peut la contraindre à se séparer de lui.