Une femme dévouée récupère un chien malade de 12 ans dont plus personne ne voulait

Lenny est une boule de tendresse, de vitalité et d’amour. Pourtant, ses anciens propriétaires ne voyaient que des contraintes en lui et ont décidé de l’abandonner en déménageant. Une épreuve difficile pour le chien âgé, mais qui lui a ouvert les portes d’une vie beaucoup plus épanouie.

Les propriétaires de Lenny, un petit chien de 12 ans, ont entamé un nouveau départ à la suite d’un déménagement. Tristement, il n’y avait pas de place pour le quadrupède dans cette nouvelle vie, alors ils l’ont déposé dans un refuge. Ce récit malheureux, relayé par Newsweek, a pris un tournant beaucoup plus joyeux quelque temps après, quand le canidé a fait la rencontre de Rebecca Horgan.

Cette femme au cœur immense a fondé son propre refuge pour chiens, le Rufus's Rescue Dogs. Basé en Louisiane (États-Unis), il accueille les animaux âgés et en soins palliatifs pour leur offrir un cadre vie chaleureux.

Rufus's Rescue Dogs / Facebook

De multiples soucis médicaux

Lenny a rejoint ce chenil après un court séjour au sein d’un autre organisme. Rebecca souhaitait lui permettre de s’épanouir malgré sa santé fragile. En effet, quand elle l’a récupérée en 2020, la boule de poils a dû être soignée pour une montagne de problèmes : « On lui a enlevé diverses masses et excroissances [...] On lui a également retiré le globe oculaire parce qu'il était endommagé et qu’il le faisait souffrir » témoignait-elle.

Lenny a également reçu des vaccins, un traitement préventif contre les vers du cœur et s’est fait retirer des dents infectées. Aujourd’hui, il va beaucoup mieux, bien qu’une « masse inopérable » ait été découverte au niveau de son cou. Rebecca a donc décidé de le garder sous son aile afin d’assurer son suivi médical.

Rufus's Rescue Dogs / Facebook

Un quotidien très riche

Le senior a déjà été proposé à l’adoption par le passé, mais chaque tentative se soldait par un échec. Pour Rebecca, sa santé fragile ne lui permettait plus d’être baladé d’une maison à une autre. Il était « plus confortable » pour lui de rester chez elle et cela tombait bien, car il s’y plaisait énormément.

A lire aussi : L’espoir des sauveteurs lorsqu’un chien extrêmement traumatisé par les humains se laisse caresser (vidéo)

Il a fait sa place dans la maison et est aimé de tous. Malgré son âge avancé, il n’a pas perdu son dynamisme et adore partir à l’aventure. Il s’entend aussi très bien avec tous les autres chiens pris en charge par Rebecca. Grâce à la bienveillance de celle-ci, ses journées sont joyeuses et il rayonne !