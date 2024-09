Une femme découvre une chienne épuisée endormie dans son jardin, révélant un passé de maltraitance, et lui offre une seconde chance

Aly Mac, originaire de Los Angeles en Californie (États-Unis), a récemment fait une drôle de découverte en sortant de sa maison. Une Chienne de montagne des Pyrénées s’était profondément assoupie dans l’herbe à côté de son allée et avait grandement besoin d’être aidée. La femme, bénévole pour l’association de sauvetage Love Leo Rescue, a alors tenté de l’attirer chez elle.

Au départ, cette dernière n’était même pas certaine que la femelle était vivante, car elle ne réagissait pas. En réalité, elle était tellement épuisée qu’elle bougeait à peine.

Une fatigue déroutante

Aly lui a alors tendu de la nourriture pour la réveiller et a vu à quel point elle était fatiguée lorsqu’elle a ouvert les yeux : « Son épuisement est presque palpable. Elle était si fatiguée qu'elle pouvait à peine lever la tête lorsqu'elle a vu un étranger s'approcher » témoignait la sauveteuse sur Instagram.

La chienne s’est rendormie après avoir mangé et bu, mais Aly ne voulait pas la laisser sur place. Elle a alors récupéré une laisse, plus de nourriture et est parvenue à la faire entrer chez elle. Après cela, elle la conduit chez un vétérinaire pour la faire examiner, rapportait The Dodo. Le passé de l’animal s’est quelque peu éclairci à ce moment.

@loveleorescue / Instagram

Une vie pénible

Le canidé nommé Coconut par sa bienfaitrice avait de nombreuses cicatrices sur le corps, signe qu’il aurait été maltraité. Aly et les autres membres de l’association sont d’ailleurs persuadés qu’il a servi pour la reproduction avant d’être lâchement abandonné quand il n’était plus en mesure de procréer. Ils n'ont toutefois pas pu identifier ses anciens maîtres, car il n'avait pas de puce électronique.

La rescapée a été soignée, nettoyée et les nombreuses puces qui grouillaient sur son corps ont été éliminées. Elle a rejoint une famille d’accueil dans laquelle elle a pu récupérer. Pendant ce temps, son histoire a fait le tour des réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont déclaré vouloir l’adopter pour lui offrir la vie qu’elle méritait depuis toujours et Coconut a finalement trouvé sa perle rare !

@loveleorescue / Instagram