Une femme découvre un chien abandonné près d’une autoroute très fréquentée, et s’engage dans une mission périlleuse pour lui venir en aide (vidéo)

Au mois de janvier dernier, Donna Lochmann a été contactée pour porter secours à un Pitbull repéré près d’une grande autoroute des États-Unis. La responsable du refuge Stray Rescue of St Louis ne savait pas comment le chien réagirait. Elle y est donc allée avec des pincettes, consciente du danger que représentaient les véhicules à proximité.

Une intervention périlleuse

« S’il avait été effrayé et s’était enfui, il se serait retrouvé sur l’autoroute, explique-t-elle à The Dodo. Non seulement était-il en danger à cause de son emplacement, mais il faisait aussi très froid – trop froid pour qu’un chien reste dehors pendant une si longue période ».

Une fois sur place, Donna a découvert un canidé « gelé » et « apeuré », blotti contre une clôture le séparant de l’autoroute. Les voitures passaient à toute vitesse près de lui. La bonne samaritaine savait qu’elle devait faire vite malgré tout – et la réaction du chien va clairement lui faciliter la tâche.

Une affection surprenante

« Lorsque je me suis approchée de lui, je me suis agenouillée un peu pour qu’il ne soit pas intimidé, mais il était en fait très amical. Il m’a tout de suite laissée le caresser », se souvient-elle.

En effet, le Pitbull semble avoir accordé sa confiance à sa bienfaitrice dans l’immédiat. Nommé Peterbilt, il s’est mis sur le dos pour se faire frotter le ventre par son ange gardien. Sa queue frétillait dans tous les sens. Cette chaleur humaine lui faisait le plus grand bien.

Donna et Peterbilt sont ensuite partis au refuge en voiture. Lors du trajet, la femme a remarqué que l’animal était habitué aux interactions avec les humains, ce qui laisse supposer qu’il avait été abandonné quelque temps auparavant.

Heureusement, ces mauvais jours sont derrière lui désormais. Peterbilt, en parfaite santé, a été placé en foyer d’accueil où il reçoit beaucoup d’amour. En attendant l’arrivée de la famille de ses rêves, il profite de journées remplies de câlins et de promenades. Pour Donna, il n’y a aucun doute : Peterbilt fera le compagnon idéal pour sa future famille.

