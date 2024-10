Une femme contrainte de porter les vêtements de sa grand-mère pour que le chien qu’elle garde accepte de manger (vidéo)

Il arrive que certains maîtres fassent garder leur toutou quand ils s’absentent. Cependant, les chiens sont parfois très attachés à leur propriétaire et souffrent de cette séparation. Tracy, par exemple, ne voulait plus s’alimenter, ni sortir. Sa gardienne a donc trouvé la parade parfaite pour la convaincre et lui remonter le moral.