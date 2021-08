Une femme change pour toujours la vie d'une chienne autrefois négligée

Adopter un chien, c’est changer la vie de ce dernier, mais aussi sa propre existence. L’histoire de Leslie Dvorack et de sa chienne Gracie en est l’une des plus belles illustrations. L’animal et sa maîtresse n’ont jamais été aussi heureux.

L’automne dernier, la SPCA de Colombie-Britannique (BC SPCA) intervenait dans une propriété à Princeton, dans l’Ouest du Canada, pour porter secours à un nombre record d’animaux victimes de négligence. Ils étaient, en effet, 97 à vivre dans des conditions déplorables. Une majorité de chiens d’âges divers, mais aussi des chats et des chevaux.

Leur sort avait ému de nombreux internautes dans le pays comme ailleurs dans le monde. Des centaines de familles avaient contacté la BC SPCA dans le but d’adopter les animaux sauvés. Parmi ces adoptants, il y avait Leslie Dvorack.

« Je voulais désespérément en ramener un à la maison et lui donner toute la chance d'être la star qu'il était censé être », confie cette dernière à Global News. Elle a finalement adopté Gracie, une croisée Caniche de 4 ans. Une chienne qui est devenue « un point lumineux » dans la vie de sa nouvelle propriétaire.

La plupart des animaux secourus à Princeton souffraient de malnutrition, de déshydratation et d’une variété de maladies. Certains étaient enchaînés en permanence. Les 2 tiers des chiots étaient atteints de parvovirose, car non vaccinés. Tous avaient été transportés au centre de la BC SPCA à Kelowna pour y être examinés et soignés, puis transférés à d’autres refuges. Les plus chanceux ont été adoptés.

Chacune a transformé la vie de l’autre

Découvrir la vie de famille n’a pas été simple pour eux, qui n’étaient pas habitués aux interactions avec les humains. Gracie ne faisait pas exception. Leslie Dvorack se souvient de son extrême timidité lors de leur première rencontre : « Ils l'ont placée sur mes genoux et elle s'est juste assise là. Elle était calme et immobile. Je ne pouvais même pas la regarder en face. Elle était si nerveuse. »

Toutefois, avec le temps et beaucoup d’amour, la chienne est peu à peu sortie de son isolement. Elle est devenue de plus en plus énergique, joueuse et confiante. Leslie Dvorack a totalement transformé la vie de Gracie, mais celle-ci en a fait de même pour elle. « Chaque matin, tu regardes ce petit visage et tu te dis juste que tu peux tout traverser aujourd'hui », conclut-elle, en effet.

