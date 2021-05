Une femme apporte son aide à un chien aveugle et émacié retrouvé dans les bois

Lors d’une promenade en forêt, une habitante du Mississippi a été confrontée à un bien triste spectacle. Une chienne extrêmement maigre et malade attendait au pied d’un arbre que quelqu’un lui vienne en aide.

Une chienne découverte, au hasard, dans un état de santé critique au cœur de la forêt a été sauvée. Elle attend à présent de commencer sa nouvelle vie, comme le raconte Animal Channel.

En septembre 2020, une femme prénommée Stacey se baladait dans les bois, dans l’Etat du Mississippi, quand une silhouette a attiré son attention au loin. En s’en approchant, elle s’est rendu compte qu’il s’agissait d’une chienne qui avait besoin d’être secourue de toute urgence.

La femelle Pitbull n’avait littéralement plus que la peau sur les os et bougeait à peine. Elle était couchée au pied d’un arbre et semblait très malade. Ses yeux étaient dans un état inquiétant.

The Dodo / Facebook

Stacey l’a aussitôt emmenée dans sa voiture et lui a donné à manger. Elle l’a accueillie chez elle, puis conduite chez le vétérinaire. Ce dernier a constaté qu’elle souffrait de plusieurs infections, notamment aux yeux, qui étaient également blessés.

The Dodo / Facebook

Stacey et sa famille l’ont appelée Halo. Elle allait avoir besoin de beaucoup de temps et de soins pour remonter la pente. Le processus de rétablissement a connu des hauts et des bas ; il y a eu des moments où sa santé déclinait et où on ignorait si elle allait pouvoir s’en sortir. Mais elle l’a bel et bien fait.

Nullement découragée par la maladie, ni par la perte de vision

Ses yeux n’ont pu être sauvés, mais malgré la cécité, la chienne s’adaptait et parvenait à s’orienter. Peu à peu, elle a repris du poids et son état global s’est amélioré. Elle est restée chez Stacey jusqu’en janvier.

The Dodo / Facebook

Se portant de mieux en mieux, Halo a été confiée à une association basée dans le Connecticut, qui s’emploiera à poursuivre ses soins et à lui trouver une famille adoptive. Les bénévoles la choient et la gâtent, lui offrant beaucoup d’amour et des friandises. Elle profite pleinement de chacun de ces petits plaisirs que la vie lui apporte.

La vidéo ci-dessous retrace son sauvetage :