Une femme âgée effrayée par les Pitbulls change d'avis lorsque le chien du voisin lui sauve la vie (vidéo)

Alors qu’il s’est toujours efforcé de se montrer amical et bienveillant envers tout le monde, Simba suscitait la crainte dans le voisinage, tout simplement parce qu’il est un Pitbull. Le chien a prouvé à ces personnes qu’elles avaient tort d’avoir peur de lui, et même qu’elles pouvaient compter sur lui pour les sauver.

On dit souvent qu’il n’y a pas de mauvais chien, mais de mauvais maîtres. Les Pitbulls souffrent de leur réputation à cause de certains propriétaires qui n’ont aucun scrupule à en exacerber l’agressivité. Entre de bonnes mains, ces chiens sont aussi gentils et affectueux que leurs congénères, et de nombreux récits que nous relayons, chez Woopets, sont là pour le prouver.

Simba est l’un de ces canidés victimes des clichés entourant la race. Il vit dans un appartement en Suède avec son maître Arjanit Mehana. Simba a toujours eu une conduite exemplaire et se montrait doux avec tous ceux qu’il rencontre. Malgré cela, plus d’un voisin d’immeuble le craignait.

C’était le cas d’une dame âgée habitant à l’étage inférieur. A chaque fois qu’elle voyait Simba, elle prenait peur et s’éloignait. Elle l’a même traité de « méchant ».

Un jour, de retour de promenade, le chien d’Arjanit Mehana avait une attitude inhabituelle, alors qu’ils passaient devant l’appartement de la voisine en question. Très agité, Simba aboyait et prenait la direction de la porte de ce logement. Il s’est ensuite couché devant et a refusé de partir.

En s’approchant, son propriétaire a entendu une voix étouffée provenant de l’appartement. Il s’agissait d’appels à l’aide presque inaudibles. Arjanit Mehana s’est rendu compte que la porte était déverrouillée et il est donc entré, découvrant la locataire étendue par terre. Elle avait fait une chute l’avant-veille et s’était fracturé la hanche. Elle ne pouvait plus bouger depuis. Elle était là depuis 2 jours sans pouvoir faire quoi que ce soit.

« Nous devons mériter la loyauté et l’amour des chiens »

L’homme a immédiatement appelé une ambulance. Lui et son chien sont restés à ses côtés jusqu’à l’arrivée des secours. La voisine a alors exprimé ses remerciements pour avoir entendu ses appels. Arjanit Mehana a constaté qu’elle ne s’adressait pas à lui, mais à Simba.

Le Pitbull lui a sauvé la vie en même temps qu’il l’a amenée à changer d’avis à son propos. Les voisins ont eu la même réaction. Ils ont offert au chien des friandises et des cadeaux pour son héroïsme.

« Je sais que Simba est un chien merveilleux, mais j’espère que cet incident incitera les gens à voir ces races différemment. Nous, humains, devons mériter leur loyauté et leur amour », a conclu Arjanit Mehana.