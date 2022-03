Une femme à la station-service voit un petit chien courir vers elle et lui demande de l'aide

Alors qu’elle errait autour d’une station essence, une chienne amicale et curieuse a attiré l’attention d’une jeune femme qui a ensuite tout fait pour l’aider. Sa nouvelle vie pouvait commencer…

La créatrice de la chaîne YouTube Love Furry Friends est une bénévole ukrainienne qui se porte souvent au secours des animaux en détresse. Une vidéo qu’elle a postée en décembre 2021 retrace l’un de ses récents sauvetages, celui d’une petite chienne découverte dans une station-service. Un récit rapporté par Animal Channel.

La chienne en question errait sur le site depuis un certain temps. Les habitués de la station la connaissaient et beaucoup d’entre eux lui donnaient à manger quand elle venait vers eux, mais personne ne savait d’où elle venait, ni si elle avait déjà eu des maîtres. Elle avait même déjà donné naissance à une portée de chiots par le passé, mais c’était à peu près tout ce qu’on savait à son sujet.

La bénévole s’est donc rendue sur les lieux pour la rencontrer et lui venir en aide. La chienne est vite venue vers elle en remuant la queue. Sa bienfaitrice était touchée par le caractère amical et joyeux qu’elle affichait, malgré la dureté de son quotidien. Entre les difficultés pour se nourrir et les dangers auxquels elle s’exposait en déambulant parmi les voitures et les camions, la survie était tout sauf simple pour le canidé.

Recueille, traitée et adoptée

Après s’être renseignée à son sujet, la jeune femme a donc appris que la chienne n’avait pas de propriétaire et l’a prise en charge. Elle a commencé par l’emmener chez le vétérinaire pour un examen complet. Hormis quelques inflammations sans gravité et la présence de tiques, Linda – c’est le nom qu’elle lui a donné – se portait plutôt bien. La chienne a ensuite été toilettée.

Soignée et propre, Linda a pu goûter au confort, à la sécurité et à l’affection chez la youtubeuse, qui a ainsi été sa mère d’accueil pendant un certain temps. Elle s’est également liée d’amitié avec l’un des chiens adoptés par sa sauveuse.

Cette dernière a fini par lui trouver une famille adoptive aimante, chez laquelle Linda coule des jours heureux depuis. Voici son sauvetage et son nouveau départ en vidéo :

