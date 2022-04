Une femelle chiot très proche de son frère aîné à tel point qu'elle l'utilise comme fauteuil

Steve le Boxer était ravi d’avoir une petite sœur, mais il était loin de se douter qu’elle se montrerait aussi collante. Une vidéo où l’on découvre la surprenante habitude que la jeune chienne a développée avec son aîné est devenue virale sur TikTok.

Steve est un adorable Boxer dont les aventures sont très suivies sur TikTok, où un compte lui est consacré et totalise plus de 29 000 abonnés. Depuis peu, la famille a vu arriver un nouveau membre, une jeune chienne de la même race répondant au nom de Wendy.

Les 2 canidés s’adorent et sont inséparables. Il faut dire que Wendy fait tout, justement, pour qu’ils ne soient jamais l’un de l’autre. Véritable « pot-de-colle », elle le suit absolument partout et n’est pas du tout du genre à respecter son espace personnel, rapporte le Mirror.

Elle a même pris l’habitude, depuis toute petite, de s’asseoir sur son dos. Un rituel qu’elle perpétue encore aujourd’hui, alors qu’elle a bien grandi depuis.



stevetheboxer / TikTok

Steve devait assurément trouver cela mignon quand Wendy était jeune et ne pesait pas grand-chose. Mais maintenant qu’elle a quelques kilogrammes en plus, ce n’est assurément plus aussi évident pour lui de l’avoir littéralement sur le dos.

Une vidéo postée le 16 mars dernier sur son compte TikTok montre justement la chienne à l’œuvre. Dans cette séquence, on la voit tranquillement installée au-dessus de Steve pendant que celui-ci regarde dehors par la fenêtre, se repose sur un fauteuil ou sur un canapé.

« Steve en a vraiment marre de ça », peut-on lire en légende de ladite vidéo qui a été vue par plus de 2,3 millions de personnes. Le chien, lui, ne manifeste pas trop son agacement. Il semble même calme, probablement résigné.

En tout cas, ils forment un magnifique duo et leur amitié est des plus attendrissantes.