Une famille vit un cauchemar en apprenant que son véhicule a été volé avec son chien à l'intérieur

La famille Wilson vit dans une ferme du village d’Abernethy, dans le comté du Perthshire. Leur petite vie tranquille a été perturbée par le vol de leur pick-up il y a quelques jours, mais ce n’est pas ce véhicule qui a suscité leurs plus vives inquiétudes.

Une chienne introuvable

En effet, Nip, leur Labrador Retriever de 8 ans, se trouvait sur la banquette arrière de la voiture au moment du vol de cette dernière. Elle s’y était assoupie, comme elle avait l’habitude de le faire, et n’avait pas eu l’occasion de s’échapper.

« Pour être honnête, j’étais vraiment bouleversée et angoissée, a déclaré Michelle Wilson, sa maîtresse, au Daily Record. Je n’étais pas à la ferme au moment de l’incident, et j’ai reçu un appel m’informant que ma chienne avait été kidnappée. On entend souvent parler de ce genre de choses, et les chiens ne sont jamais rendus à leurs propriétaires. »

Michelle Wilson

C’est le jeune fils de Michelle qui a été témoin du vol de la voiture. Malheureusement, il n’a rien pu faire. « Tout s’est passé en l’espace d’une minute. C’était si rapide », se souvient la maîtresse de Nip.

Katie McCandless, responsable du Missing Pets, Perth and Kinross, a diffusé l’information en ligne sur les réseaux sociaux et a tenté d’aider les Wilson dans leurs recherches.

La fin du calvaire

Heureusement, un peu plus d’une heure après le vol de la voiture, Nip a été retrouvée à une vingtaine de kilomètres de chez elle. On ignore si la chienne a pu s’échapper d’elle-même, ou si elle a volontairement été jetée du véhicule. Toujours est-il qu’elle semblait en bonne santé.

Michelle Wilson

« Elle n’avait pas l’air si bouleversée lorsqu’elle est revenue à la maison, se souvient Michelle. Elle était juste heureuse d’être de retour. On peut toujours acheter une nouvelle voiture, mais un animal de compagnie est irremplaçable ! »

Aujourd’hui, Nip se remet de cette mésaventure aux côtés de ses proches. La voiture volée, elle, n’a pas encore été retrouvée.