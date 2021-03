Une famille promet une récompense de plus de 10 000 euros pour récupérer son Bouledogue Français enlevé par un individu armé

Alors qu’elle terminait de faire ses courses, une famille a été menacée par des individus armés qui se repartis avec son chien, un jeune Bouledogue Français. Dévastés, ses propriétaires tentent le tout pour le tout pour le retrouver.

Elani Nguyen est inconsolable. La fillette de 8 ans est privée de son ami Seven, arraché de manière brutale le weekend dernier. Le Bouledogue Français âgé de 5 mois lui avait été offert par sa mère, Jasmin Valencia, à Noël.

Le samedi 20 mars, Jasmin Valencia et sa fille s’étaient rendues dans un supermarché de North Hollywood, quartier de Los Angeles. Elles étaient accompagnées du frère de la jeune femme et de Seven.

Les courses terminées, l’oncle d’Elani Nguyen est sorti avec le chien pour regagner la voiture, tandis que l’enfant et sa mère étaient à la caisse. D’après la police, les kidnappeurs du chiot avaient déjà repéré la famille à l’intérieur de la grande surface.

« J'ai l'impression qu'ils ont emmené mon enfant »

Les 2 individus ont suivi le frère de Jasmin Valencia et, avant qu’il ne puisse monter dans le véhicule, ils l’ont menacé avec une arme à feu. Ils sont ensuite repartis en emportant Seven.

« J'ai l'impression que c'est mon enfant, j'ai l'impression qu'ils ont emmené mon enfant », a confié, émue, Jasmin Valencia à CBS Los Angeles.

Les enquêteurs de la police de Los Angeles tentent d’identifier et de localiser les suspects. Pour sa part, la mère de famille a promis une récompense de 12 000 dollars, soit un peu plus de 10 000 euros, dans l’espoir de retrouver son animal.

Les vols de chiens de race à main armée sont de plus en plus courants dans la métropole californienne, constatent les autorités. On se souvient notamment de l’enlèvement violent des 2 Bouledogues Français de Lady Gaga le mois dernier. Une attaque durant laquelle le promeneur des canidés avait été blessé par balles.

Les chiens de la chanteuse et actrice ont toutefois été retrouvés sains et saufs quelques jours plus tard.