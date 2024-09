Une famille pensant son chien décédé après être tombé d’une falaise reçoit une nouvelle déconcertante des semaines plus tard

Pour Sarah et ses proches, les vacances en Irlande ont tourné au drame. Leur chienne Mali s’est enfuie lors d’une balade et n’a plus donné signe de vie par la suite. Le lieu de sa disparition, surplombé par des falaises, laissait présager le pire...

Sarah Recinos Ralda, son époux et leurs enfants, ont quitté Trèves (Allemagne) le temps d’un séjour pour visiter l’Irlande. Leur femelle Bouvier Bernois nommée Mali faisait également partie du voyage, mais a bien failli rester sur place à cause d’une mésaventure. Ses maîtres ont perdu sa trace pendant plusieurs semaines et se sont même faits à l’idée qu’ils ne la reverraient plus jamais.

Tout a commencé quand Mali, aventurière dans l’âme, s’est échappée. Ses proches et elle se baladaient sur l’une des plus grandes îles du pays, Arranmore, rapportait The Irish Times. Ce havre de paix aux paysages bucoliques a fini par laisser un souvenir amer à la famille.

Sarah Recinos Ralda / Facebook

Des recherches infructueuses

Tandis que celle-ci se trouvait à proximité du célèbre phare de l’île, Mali a fugué à travers la falaise et n’est plus jamais parvenue à retrouver son chemin. En comprenant que leur chienne s’était égarée, ses maîtres ont entamé des recherches, lesquelles sont restées vaines. Grâce aux réseaux sociaux, de nombreux membres de la communauté se sont mobilisés pour la retrouver, mais cela n’a pas été suffisant.

Ne voyant sa chienne nulle part, Sarah a commencé à se faire une raison. Puisqu’elle n’était pas à priori pas sur l’île, elle aurait pu tomber d’une falaise : « Je l’avais déjà un peu laissée partir. J’espérais juste que si elle était tombée de la falaise, cela avait été rapide et qu’elle n’avait pas souffert » confiait difficilement sa maîtresse.

Une nouvelle inattendue

Pour cette dernière et sa famille, qui devaient encore rester un certain temps sur place, la suite des vacances a été particulièrement pénible. Mais 2 semaines avant de rentrer dans leur pays, tous ont reçu la plus belle des nouvelles. Un pêcheur nommé John Paul Baska a été alerté de la présence d’un chien sur une falaise par un membre de son équipage. Lequel avait entendu l’animal aboyer.

Gardes-côtes et sauveteurs se sont alors mobilisés pour le récupérer. Il s’agissait de Mali, qui était restée coincée sur les roches à cause de sa laisse. Cela l’avait empêchée de se mouvoir et potentiellement de tomber. Par chance, une flaque d’eau lui avait permis de rester hydratée pendant son calvaire.

Placée en sécurité, elle a pu retrouver ses proches par la suite. Ceux-ci n’en revenaient pas, d’autant plus qu’elle était en bonne santé : « Elle était si heureuse d’avoir été sauvée » partageait Sarah.

Sarah Recinos Ralda / Facebook

La chienne s’est remise de ses émotions aux côtés de ses maîtres. Ces derniers n’oublieront certainement pas de si tôt ce voyage éprouvant !