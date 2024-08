Une famille de Rottweilers perdue sur la route et menacée par un feu de forêt est secourue par un policier en hélicoptère

En juillet 2024, plusieurs ville et villages du nord de la Californie avaient dû être évacués en urgence à cause du « Park Fire », un gigantesque feu de forêt. L’une de ces communes est Campbellville, où une personne et ses chiens ont fui à bord d’une camionnette. Le véhicule est toutefois tombé en panne en cours de route, d’après un récit rapporté par The Dodo.

« Malheureusement, le résident a dû abandonner la camionnette, qui transportait 2 Rottweilers adultes et leurs chiots », indiquait le bureau du shérif du comté de Butte sur sa page Facebook.



Butte County Sheriff / Facebook

Le propriétaire a contacté les autorités et leur a transmis l’emplacement des chiens, qui était difficile d’accès même pour les équipes de secours.

Quand Trevor Skraggs, de l’unité de recherche et de sauvetage du bureau du shérif, en a été informé, il a tout de suite décidé de voler (littéralement) au secours de la famille canine. Il est monté à bord d’un hélicoptère piloté par son collègue Conner Smith, qui l’a déposé à 2,5 kilomètres de l’endroit indiqué.

Le père n’a pas survécu, mais les 5 autres chiens ont été sauvés

Arrivé sur les lieux, Trevor Skraggs a effectivement retrouvé la mère et ses 4 chiots. Ils étaient à bout de forces et assoiffés, mais bien en vie. Le mâle adulte, en revanche, n’a pas eu cette chance ; il n’a pas survécu.

Trevor Skraggs a donné à boire et à manger aux survivants, puis les a guidés vers l’hélicoptère qui les a emmenés à l’aérodrome de Chico, une vingtaine de kilomètres plus loin.



Butte County Sheriff / Facebook

La chienne et ses petits ont ensuite été pris en charge par l’organisation locale North Valley Animal Disaster Group. Les bénévoles en prendront soin jusqu’au retour de leur maître.

Butte County Sheriff / Facebook

Trevor Skraggs et Conner Smith auraient évidemment souhaité pouvoir ramener la famille au complet, mais leur action héroïque a permis de sauver 5 précieuses vies.