Une chatte qui vivait dans un foyer violent apprend à faire confiance aux humains et trouve le véritable amour (vidéo)

Il y a 2 ans, Rosie Hardy a poussé les portes d’un refuge en Angleterre dans le but d’offrir une seconde chance à un animal qui avait souffert. À cette époque, la trentenaire traversait une rupture et avait dû faire ses adieux à son chat bien-aimé qui avait exhalé son dernier souffle.

Lorsqu’elle a croisé le regard de Juno, elle a immédiatement « senti une connexion ». Petite particularité génétique ? La boule de poils arborait des oreilles repliées.

« Mon ex n’aimait pas mon amour pour les chats et critiquait mon apparence tout au long de notre relation, confie Rosie à la rédaction de Newsweek, quand j’ai vu Juno, son apparence et ses oreilles m’ont un peu choquée au début, mais je me suis dit que je ne voulais pas avoir à changer d’apparence pour qui que ce soit, et Juno non plus. Je l’ai portée et elle s’est endormie dans mes bras. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus quitter le refuge sans elle. »

Juno a commencé un nouveau chapitre de sa vie

Sur place, les bénévoles ont expliqué à Rosie que son âme sœur avait appartenu à une femme qui « vivait avec un partenaire violent ». Cette expérience l’avait profondément affectée. Puis, elle avait été abandonnée à l'âge de 3 mois.

Très effrayée par le monde qui l’entourait, Juno sursautait au moindre bruit, notamment dans sa nouvelle maison. Son adoptante a confié à nos confrères « qu’elle se cachait sous le lit toute la journée », après avoir entendu « le bruit des lettres postées à travers la porte ».

Un mois après son adoption, Rosie a retrouvé l’amour. Son petit ami, Ashley Cox, a fini par rencontrer la petite boule de poils. Comme Juno se montrait très nerveuse en présence des nouvelles personnes, Rosie s’inquiétait énormément…

Une belle rencontre

Pour son plus grand bonheur, les présentations se sont passées à merveille ! Juno s’est tout de suite liée d’amitié avec Ashley. « J’ai déjà accueilli des chats, et je sais que le processus peut être long pour les amener à s’ouvrir, indique Rosie, j’ai donc été très surprise de la voir s’ouvrir à Ash. »

Aujourd’hui, « elle préfère être avec lui et le câliner pendant la journée, s’asseoir sur ses genoux pendant qu’il travaille », puis elle « fait des câlins le soir » à Rosie. Cette dernière adore contempler la belle relation qui s’est nouée entre son amoureux et sa petite protégée.

© @georgiarosehardy / TikTok (capture d'écran)

« Le regard d’amour est assez évident entre eux, conclut Rosie, Ash n’a pas seulement appris à Juno à faire confiance aux hommes, il m’a aussi montré comment leur faire confiance. Il l'a toujours laissée être elle-même et moi aussi. Je pense que voir Juno tomber amoureuse de lui m'a fait tomber encore plus amoureuse de lui. »