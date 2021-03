Une famille abandonne son chien parce qu'elle attend un 5e enfant. Plein à craquer, le refuge ne s'attendait pas à une telle issue pour ce Pitbull

© Alana Guerrini

Tout allait pour le mieux pour Stormy, un adorable chien, jusqu’à ce que ses maîtres décident de s’en séparer. La famille s’était agrandie, mais il n’y avait plus de place pour lui. Triste de s’être retrouvé loin des siens, il risquait, en plus, l’euthanasie.

Stormy le Pitbull s’est toujours montré amical et doux envers tout le monde, qu’il s’agisse de ses congénères, des enfants ou encore des chats. Il était totalement heureux chez sa famille et rien ne laissait présager son abandon. C’est pourtant ce qui s’est passé, comme le raconte Animal Channel.

Ses parents attendaient un 5e enfant et ont choisi de ne plus le garder, explique Alana Guerrini, bénévole et mère d’accueil pour le compte de l’Eleven Hour Rescue, dont le refuge se trouve à Brooklyn : « Il avait passé toute sa vie au sein d’une famille avec 4 enfants, 2 chiens – un petit et un grand – et un chat. La mère est tombée enceinte de son 5e enfant, et il a été décidé qu’il était de trop. »

Les maîtres de Stormy l’ont donc remis au refuge, qui était arrivé à saturation. C’était l’autre très mauvaise nouvelle pour le chien ; faute de place, il a été mis sur la liste des animaux à euthanasier.

Sauvé in extremis !

« On pouvait voir la peur et la terreur dans ses yeux » quand ses propriétaires sont repartis sans lui, se souvient Alana Guerrini. Cette dernière a demandé à l’accueillir chez elle, mais l’accord tardait à venir. Finalement, il est arrivé à quelques minutes de l’euthanasie. Le chien a été sauvé in extremis.

Quand Alana Guerrini a fait monter Stormy dans la voiture pour l’emmener à la maison, il était fou de joie et n’arrêtait pas de lécher le visage de Michael, le fils de la bénévole qui l’accompagnait.

Le quadrupède s’est vite adapté à son nouvel environnement et n’a fait que confirmer qu’il était un excellent compagnon. Alana Guerrini en a parfaitement pris soin, en attendant de lui trouver une nouvelle famille adoptive.