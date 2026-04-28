Une étude scientifique révèle que les chiens tournent en rond avant de faire leurs besoins afin de s'aligner sur le champ magnétique terrestre

Pourquoi les chiens tournent-ils en rond avant de faire leurs besoins ? Une étude scientifique publiée dans la revue Frontiers in Zoology apporte un éclairage inattendu. Ce comportement serait lié au champ magnétique terrestre ! Cette recherche s’intéresse à une capacité encore peu connue chez les chiens, mais qui pourrait bien changer notre regard sur leur perception du monde.

L’objectif de l’étude « Dogs are sensitive to small variations of the Earth's magnetic field* » est simple : vérifier si les chiens sont sensibles au champ magnétique de la Terre et si cela influence leur comportement au quotidien. Jusqu’ici, cette capacité avait surtout été observée chez certains oiseaux ou animaux migrateurs.

Pour mener leurs recherches, les scientifiques ont observé un grand nombre de chiens de races différentes dans des conditions naturelles. Environ 70 chiens ont été suivis lorsqu’ils faisaient leurs besoins. Les observations ont été réalisées en extérieur, dans des espaces ouverts, afin d’éviter les perturbations liées à l’environnement habituel ou aux repères visuels.

Au cours de ce test, les chercheurs ont analysé la position du corps des canidés au moment précis où ils se soulageaient, en particulier leur orientation par rapport aux points cardinaux. Ils ont ensuite comparé ces données avec les variations du champ magnétique terrestre, notamment les moments où celui-ci était stable ou perturbé.

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© Jenny Ricken / Frontiers in Zoology

Un alignement selon un axe nord-sud

Lorsque le champ magnétique terrestre était stable, les chiens montraient une nette préférence pour s’aligner selon un axe nord-sud au moment de faire la grosse commission. En revanche, cette préférence disparaissait complètement, s’il était perturbé. Les toutous ne semblaient plus adopter d’orientation particulière.

Les scientifiques ont également remarqué que les chiens laissés en liberté manifestaient beaucoup plus clairement ce comportement que ceux tenus en laisse. Cela suggère que cette orientation n’est pas un hasard, mais bien un choix influencé par leur perception de l’environnement.

D’autre part, ils ont observé que les canidés évitaient l’axe est-ouest, comme s’il était moins confortable pour eux.

Mieux comprendre le meilleur ami de l’Homme

Cette étude scientifique ouvre une nouvelle porte fascinante sur les capacités sensorielles des chiens. Elle suggère qu’ils perçoivent des éléments totalement invisibles pour nous, comme les variations du champ magnétique terrestre.

Pour les propriétaires, elle permet aussi de mieux comprendre certains comportements canins. Le fait que leur compagnon à 4 pattes tourne avant de faire ses besoins n’est pas seulement un « tic ». Il pourrait chercher la meilleure orientation pour se soulager.

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Globalement, cette découverte nous rappelle que les chiens vivent dans un monde sensoriel très différent du nôtre. Leur manière de percevoir l’espace, les odeurs et les éléments naturels dépasse largement ce que l’on imagine !

*« Dogs are sensitive to small variations of the Earth's magnetic field », Vlastimil Hart et al, Frontiers in Zoology, Volume 10, article n°80, 27 décembre 2013.