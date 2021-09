Une étude révèle la capacité des chiens à reconnaître les actions intentionnelles ou involontaires de leurs humains

Inutile d’essayer de duper son chien, il s’en apercevra rapidement et le montrera clairement. C’est ce que révèle une étude dont les conclusions viennent d’être mises en ligne. Une cinquantaine de canidés ont été soumis à un test simple.

Dans certaines circonstances au moins, les chiens semblent savoir quand les actions humaines à leur égard sont intentionnelles ou pas. Il s’agit là de l’un des principaux enseignements à tirer d’une étude récemment dévoilée, rapportait MPR News ce mercredi 1er septembre.

Juliane Bräuer, qui a dirigé ces travaux, se dit elle-même « surprise » par les résultats. « Je ne m’attendais pas à avoir une image aussi claire », ajoute la scientifique. Cette dernière est à la tête de l’équipe de chercheurs ayant réalisé l’étude en question à l'institut Max-Planck de science de l'histoire humaine à Iéna, en Allemagne. Les conclusions ont été publiées dans le journal Scientific Reports.

51 chiens ont participé à l’expérimentation. A chaque fois, l’animal était face à une personne qui avait une friandise à lui offrir. Tous 2 étaient séparés par une cloison transparente comportant une étroite ouverture. A travers celle-ci, l’expérimentatrice lui glissait la friandise. L’étape suivante consistait à ne plus la lui donner, de manière soit délibérée, soit « accidentelle ».

Selon la situation, la personne faisait mine de tenter de faire passer la friandise par l’ouverture, mais la faisait tomber maladroitement, ou alors l’ouverture était refermée et l’expérimentatrice faisait semblant d’essayer vainement de remettre l’aliment au chien. Dans le 3e cas de figure, elle n’essayait pas du tout de lui offrir la friandise, mais la posait par terre, près de sa chaise. Dans les 3 scénarios, le quadrupède pouvait malgré tout récupérer la friandise, tout simplement en contournant la cloison.

Les chercheurs ont justement étudié le temps que les chiens mettaient à le faire et analysé leur réaction en fonction de l’attitude de leur vis-à-vis. Autrement dit, si l’expérimentatrice les privait volontairement ou involontairement de friandise.

Les chiens plus hésitants quand on retenait délibérément la friandise

Ils ont ainsi constaté que la majorité des canidés avaient tendance à aller la récupérer plus rapidement quand la personne agissait accidentellement. Ils étaient plus hésitants quand elle retenait délibérément la friandise ; ils attendaient davantage avant d’aller la chercher. Certains chiens auxquels on ne donnait pas l’aliment de manière intentionnelle ont même renoncé à le prendre et se sont simplement assis. Pour Juliane Bräuer, le comportement de ces derniers s’explique assez facilement, puisqu’ils semblent penser qu’en ayant une attitude de « bon chien », ils finiraient certainement par se voir offrir la friandise.

Plus globalement, les réactions observées pourraient « suggérer que [les chiens] sont capables de comprendre les intentions » et qu’ils sont « très sensibles et pourraient même comprendre si nous faisons les choses exprès ou non ».