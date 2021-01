Des vétérinaires prennent en charge un chiot abandonné dans un parc. Handicapé et malade, il doit tout réapprendre !

Goldie n’avait connu que l’isolement et l’enfermement dans une cage étroite depuis sa naissance. Malgré ce qu’elle a vécu, elle peut désormais espérer mener une vie normale grâce à des spécialistes mobilisées autour d’elle.

Un chiot femelle répondant au nom de Goldie avait été découvert abandonné dans un parc en Floride. La personne l’ayant trouvée l’avait ensuite emmenée au refuge Good Karma Pet Rescue, situé à Fort Lauderdale, comme le rapporte WSVN.

La jeune chienne était très mal en point, et pour cause ; son ancien propriétaire la gardait dans une cage étroite en permanence. Il la négligeait et l’affamait. Et pour couronner le tout, il lui avait coupé la queue. Résultat, Goldie avait la colonne vertébrale déformée et ne pouvait pas marcher.

Par ailleurs, elle n’avait aucune interaction avec ses congénères. Elle n’avait même pas l’occasion de jouer comme tous les chiots. Son maître ne la stimulait d’aucune manière.

L’équipe de Good Karma Pet Rescue a fait appel à Kyle Krupa, physiothérapeute au centre Athletix Rehab Recovery. Ils ont mis en place un programme de réhabilitation et de rééducation pour la petite chienne, dans l’espoir de l’aider à retrouver des forces et de la mobilité.

Au fil des séances, des petits progrès ont été enregistrés. Goldie a réussi à tenir sur ses pattes, puis à faire ses premiers pas. Une amélioration qui s’est poursuivie chez la famille d’accueil à laquelle elle a été confiée. Chaque « première fois » est fêtée comme il se doit ; la chienne est constamment encouragée.

Les échanges avec les membres de sa nouvelle famille lui permettent de combler son retard en matière de socialisation.

Les bénévoles de Good Karma Pet Rescue, Kyle Krupa et les gens qui l’hébergent en sont certains ; Goldie est sur la bonne voie et finira par retrouver toutes ses capacités, pour mener la vie heureuse qu’elle mérite tant.