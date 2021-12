Une équipe de vétérinaires espère « un miracle de Noël » après l'arrivée d'un chiot à l'agonie

Le personnel du Colonial Heights Veterinary Hospital (Virginie, États-Unis), avait besoin d'un « miracle de Noël ». Un chiot, amené d'urgence, était sur le point de mourir.

Le cabinet de Stacy Riddle, vétérinaire au Colonial Heights Veterinary Hospital, était sous tension le matin du vendredi 10 décembre 2021. Un agent de contrôle des animaux a déposé sur la table des examens un chiot de 7 mois dans un état catastrophique.

Stacy Riddle et son équipe ont d'abord cru que la petite boule de poils avait succombé au sommeil éternel. « Nous avons tous pensé qu'il était mort quand il est entré, a déclaré la praticienne à WTVR, j'ai sorti mon stéthoscope, et quand j'ai écouté, je n'ai rien entendu. Et puis au bout de 5 secondes, j'ai entendu un battement de cœur. »

L'animal était gravement émacié, souffrait d'hypothermie et son taux de glycémie s'avérait anormalement bas.

© Colonial Heights Animal Services

Un chiot nommé Hero

Une couverture chauffante a été placée sur le chiot. La vétérinaire lui a administré du dextrose, afin de l'aider à recouvrer ses forces rapidement. « Et cela lui a certainement sauvé la vie », a confié Stacy Riddle.

© Colonial Heights Animal Services

7 heures plus tard, le jeune chien a pu lever la tête pour la première fois et a reçu un peu de nourriture. Il a également réussi à se tenir sur ses 4 pattes et à marcher. « Je me sentais vraiment bénie en prenant soin de lui », a ajouté la praticienne.

© Colonial Heights Animal Services

Le chiot intrépide et courageux a reçu le prénom Hero. Il restera plusieurs semaines dans l'établissement, le temps qu'il se rétablisse complètement. Lorsqu'il sera prêt, le petit rescapé sera proposé à l'adoption. « Je pense qu'il sera un animal de compagnie fantastique », a estimé Amanda Sverchek, la directrice. « J'ai considéré cela comme un miracle de Noël. »

A lire aussi : Un chien se voit offrir une deuxième chance de vivre normalement après avoir été maltraité

© Colonial Heights Animal Services

Sans les nombreux soins, la détermination et la bienveillance des soigneurs, Hero ne se serait certainement jamais relevé. En ne baissant pas les bras, ils ont donné une chance au chiot de se battre. Hero porte bien son nom...