Une équipe de pompiers vient au secours d’un chien prisonnier d’un trou de 2 mètres de profondeur dans le sol gelé

David Benton avait lâché son chien à la tombée de la nuit pour une dernière promenade près de son habitation à Old Woodhall près de Woodhall Spa, dans le Lincolnshire (Royaume Uni). Malheureusement, après plusieurs appels, Branston n’est pas revenu, racontait la BBC. Le propriétaire a entendu des aboiements, lui indiquant que son chien se trouvait sous terre.

« Je pouvais l’entendre aboyer dans ce trou profond »

David a tout d’abord tenté de s’en sortir seul. Il a creusé, mais n’est pas parvenu à atteindre Branston qui aboyait intensément. Au bout de 2 heures les aboiements se sont faits moins intenses et David a compris qu’il devait demander de l’aide.

Le principal problème était que le sol était gelé et que creuser devenait de plus en plus difficile au fil des heures qui passaient et des températures qui baissaient.

Le propriétaire a commencé à s’inquiéter sérieusement : « Au début, il était assez bruyant, mais au fil des heures, il est devenu plus silencieux et j’ai pu constater qu’il commençait à se fatiguer ».

« Nous ne rentrerons pas à la maison tant que ce chien ne sera pas avec nous »

Les pompiers de Woodhall Spa sont intervenus au plus vite, avec une grande détermination. Ils ont utilisé des caméras thermiques pour repérer le chien, qui était bel et bien à 2 mètres sous terre. Ils ont ensuite creusé à l’endroit repéré. David se souvient : « Nous avons simplement utilisé des pioches, des pelles et tout ce qui nous tombait sous la main ».

« C’était comme si une taupe apparaissait »

En effet, après 3 heures intenses, les pompiers ont pu atteindre l’endroit où se trouvait Branston. Tout le monde se souvient de ce moment : « Après quelques heures, c’était comme si une taupe apparaissait. Sa tête est sortie du trou et le pompier l’a sorti ».

Les pompiers ont eux-aussi été impressionnés par ce sol particulièrement dur qui a rendu le sauvetage beaucoup plus complexe.

Sorti de son piège, le chien peut désormais se reposer. Son maître confiait ne pas vouloir le promener sans laisse dans les prochains mois.