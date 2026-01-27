"Une épreuve douloureuse pour toute une équipe", tristesse et interrogations après le décès d'un chien policier en marge d'un match de football

Le choc et la tristesse suscités par le décès d’un chien de la brigade canine de Metz, ayant eu lieu lors d’une mission de sécurité aux abords d’un stade de football, ont rapidement dépassé le seul cadre policier. Un malaise serait à l’origine de la mort du quadrupède.

La disparition de Dino, chien policier de la brigade canine de Metz (57), survenue en marge d’un match de football a suscité une vive émotion bien au-delà des rangs de la police.

Le dimanche 25 janvier 2026, alors que lui et son maître faisaient partie du dispositif de sécurité à l’occasion de la réception de l’Olympique Lyonnais par le FC Metz, ce Berger Belge Malinois de 5 ans s’est effondré et n’a pas survécu.

“Nos pensées vont à la brigade canine de Metz”

Mobilisée pour des missions de maintien de l’ordre aux abords du stade Saint-Symphorien, la brigade canine est intervenue dans un contexte de tensions entre groupes de supporters. Selon les premiers éléments, Dino n’aurait pas été directement frappé. Il aurait succombé à un malaise cardiaque survenu en pleine intervention. Une enquête doit encore préciser les circonstances exactes de son décès, mais l’hommage rendu à ce chien d’intervention est déjà unanime, rapportait Le Progrès le lundi 26 janvier.

Très vite, les messages de soutien ont afflué, soulignant l’engagement et le courage de cet agent à 4 pattes. Sur Facebook, le syndicat Alliance Police Nationale 57 a exprimé sa solidarité dans un message empreint d’émotion. “Aujourd’hui, nos pensées vont à la brigade canine de Metz, peut-on lire sur ce post . Lors des événements survenus en marge du match, notre chien d’intervention Dino est décédé en service”. Des mots simples, mais lourds de sens pour ceux qui connaissent la réalité du terrain.



“Un binôme, un lien fort” et une épreuve partagée

“Derrière chaque unité cynophile, il y a un binôme, un lien fort entre un agent et son partenaire, a rappelé le syndicat. La perte d’un chien de service est une épreuve douloureuse pour toute une équipe”. Pour le maître de Dino, comme pour l’ensemble de la brigade, le deuil est immense.

Au-delà de l’uniforme, Dino était un chien, un compagnon, avec sa loyauté, son énergie et sa joie de vivre. Sa mort en service met en lumière l’engagement total de ces animaux, exposés aux mêmes risques que les humains qu’ils accompagnent.