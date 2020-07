Une épidemie mortelle frappe les chiens d'Abidjan : une centaine de cas déjà recensés !

Photo d'illustration

En Côte d’Ivoire, la maladie de Carré devient épidémique. Plusieurs facteurs expliquent sa propagation.

A Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, une vague de contaminations tue les chiens. Le président du Comité des amis canins de Côte d’Ivoire (CAC-CI) déclare que le nombre de morts s’élève à 150.

Les appels téléphoniques de propriétaires de chiens présentant des symptômes alarmants se sont multipliés ces derniers temps, raconte Souleymane Touré à Sputnik. La maladie de Carré entraîne effectivement des symptômes très sérieux que l’on pourrait rapprocher de ceux induits par la rougeole. Il s’agit en réalité d’un virus qui se transmet entre les chiens. Ceux-ci se contaminent notamment par voie aérienne. L’homme peut également être transporteur du virus sur ses vêtements.

Les conditions climatiques affectent la survie du virus qui ne résiste pas à la chaleur et qui a besoin de son hôte pour vivre. Bien que le climat du pays soit tropical, il traverse présentement une saison pluviale qui rend l’environnement moins hostile au virus.

Le vaccin contre la maladie de Carré existe et n’est efficace qu'à titre préventif ; il n'y a pas de traitement curatif. Le chien doit donc être vacciné dès son plus jeune âge et recevoir des rappels tous les ans. Ceci constitue un autre facteur derrière la propagation du virus à Abidjan, puisque le vaccin n’y est pas toujours assuré par les vétérinaires.

En effet, les propriétaires de chiens n’étant pas toujours suffisamment attentionnés, ils préfèrent parfois déléguer cette tâche à un éducateur. Celui-ci n’administrera pas toujours tous les vaccins aux chiens dont il s’occupe. Et quand il le fait, il n’aura probablement pas respecté les conditions de conservation du vaccin après l’avoir acheté aux vétérinaires. Devenant totalement inefficaces, les chiens ne sont pas protégés contre les maladies infectieuses.

A lire aussi : "Un chien passe 4 jours sur un pont dans l'attente de revoir son propriétaire parti trop tôt"

Par ailleurs, un circuit d’acheminement de chiens en provenance des pays d’Europe de l’Est est en place pour les vendre en Côte d’Ivoire. Pour ce faire, le chien doit être d’un certain âge, ce qui pousse les revendeurs à falsifier leurs carnets et à indiquer des vaccinations qui n’ont jamais été effectuées.