Une enseignante promeut l’estime de soi auprès de ses élèves, grâce à son chien né sans pattes

Les animaux peuvent se révéler de précieux soutiens. En Virginie, Paige Bradford a pour habitude d’emmener son chien Tobi en classe. Le canidé, privé de ses 2 membres avant, est devenu un acteur incontournable dans le processus d’apprentissage de certains élèves.

Paige Bradford, enseignante à Arlington depuis près de 4 ans, est fortement impliquée dans le mouvement des droits des personnes handicapées. Quelques années plus tôt, elle a ressenti un coup de foudre pour le petit canidé sans pattes, proposé à l’adoption par la Humane Society of North Texas, rapporte ABC 7. En juillet 2018, Paige a été heureuse d’accueillir Tobi.

Tobi se bat pour la vie, malgré son handicap

Le chien, âgé de 5 ans, a souffert de sérieux problèmes de santé. L’absence de 2 côtes a comprimé ses organes. Il a également été atteint d’une dégénérescence discale, c’est-à-dire une détérioration progressive du disque intervertébral. Pour lui offrir un meilleur soutien, Paige a prévu de lui obtenir un chariot adapté à son corps. L’accessoire composé de 2 roues changera, d’ici quelques semaines, la vie de Tobi. Il devrait avoir l’occasion de se mouvoir à sa guise. Bien qu’il ait vécu des épreuves difficiles, Tobi est heureux et affectueux.

Tobi se révèle un soutien pour les élèves

L’histoire du chien né sans pattes ne s’arrête pas là. La professeure l’emmène en classe, où il joue désormais un rôle important dans l’éducation des élèves. Il a, par exemple, aidé l’un d’entre eux atteint d’hémiparésie, désignant une utilisation limitée de son côté droit. Pour donner des friandises au canidé, le garçon a dû apprendre à utiliser les 2 mains.

Tobi se révèle d'une grande aide pour enseigner aux enfants l’estime de soi. « Au début, ils posaient beaucoup de questions et voulaient comprendre pourquoi il n’avait pas de pattes, pourquoi il était différent », a expliqué sa propriétaire. D’après elle, ces conversations leur ont permis d’être plus ouverts d’esprit. « Mes élèves avec ou sans handicap interagissent les uns avec les autres, a ajouté Paige Bradford, ils ont des discussions très riches et engageantes. Ils se soutiennent et sont gentils les uns envers les autres. »

Au cours des séances, Tobi a établi des liens profonds avec les enfants, pour lesquels il représente aussi un soutien émotionnel.