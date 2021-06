Une enquête lancée après la découverte d'un chien remorqué dans une caisse de transport par un camping-car

Au Canada, les photos montrant un chien transporté sans considération pour sa sécurité et son bien-être ont été partagées en masse sur les réseaux sociaux. Une vague d’indignation et une mobilisation ayant débouché sur l’identification du propriétaire et la localisation de l’animal. La police et la SPCA travaillent ensemble aux suites à donner à cette affaire.

La Gendarmerie royale du Canada a ouvert une enquête après qu’un chien a été vu dans une caisse de transport, sanglée à l’arrière d’un camping-car sous le soleil, comme le rapportait Terrace Standard ce lundi 28 juin.

La veille, les forces de l’ordre et la SPCA locales avaient été contactées par de nombreux internautes et médias au sujet de l’animal. Le véhicule en question avait été repéré sur une autoroute au niveau de Keremeos, en Colombie-Britannique, alors qu’il prenait la direction d’Osoyoos.

Largement relayées sur Facebook, les images ont effectivement de quoi choquer, la température ayant atteint les 40°C ce jour-là dans la région. Le quadrupède, qui semble être un Berger Allemand, risquait autant l’accident (chute, heurt par un véhicule par l’arrière…) que le coup de chaleur. On peut d’ailleurs clairement le voir tirer la langue sur les photos.

Le propriétaire identifié, le camping-car et le chien localisés

Les policiers n’étaient pas parvenus tout de suite à retrouver le camping-car, malgré l’identification de son conducteur et donc du propriétaire du chien. Ce n’est finalement que dimanche après-midi qu’ils ont réussi à le localiser sur un terrain de camping dans la ville d’Oliver. Le Berger Allemand a également été vu et il paraissait en bonne santé.

Les autorités n’ont pas encore procédé à sa saisie. Elles travaillent, en concertation avec la SPCA, à préciser les charges à retenir contre le maître. Il pourrait notamment être poursuivi pour cruauté envers un animal. La Gendarmerie royale du Canada et l’association de protection animale s’emploient également à trouver la meilleure solution pour assurer la sécurité et le bien-être du chien.