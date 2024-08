Une émouvante vidéo compile les merveilleux moments de complicité partagés par une fille et son chien Dobermann ayant grandi ensemble

Les enfants adorent les chiens pour de multiples raisons, et par seulement parce qu’ils sont d’excellents compagnons de jeu. Ce sont aussi pour eux des confidents et des sources de réconfort. Cet attachement est d’ailleurs réciproque et bénéfique pour les uns comme pour les autres. Une mère de famille californienne a la chance d’être le témoin privilégié d’une telle amitié et l’a partagée sur les réseaux sociaux via une vidéo touchante.

Hanny Thomas habite Palm Springs en Californie. Elle est aux premières loges pour assister, depuis le départ, à l’éclosion d’une merveilleuse histoire d’amitié qui se poursuit et se renforce. Elle unit sa fille et son chien, un magnifique Dobermann répondant au nom de Diesel.

L’enfant et le canidé ont grandi ensemble. Leur proximité et leur complicité n’ont fait que se consolider au fil des années, et cela emplit la maman de bonheur et de fierté.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo qu’elle a récemment postée sur Instagram. Une publication totalisant près de 12 000 vues à ce jour et que relaie PetHelpful.

Les images montrent l’évolution de leur formidable relation et les plus beaux moments partagés par ces amis inséparables.

« J'ai élevé mon chiot Dobermann aux côtés de ma jeune fille et voici ce que mon téléphone a capturé au fil des ans », peut-on lire au début de la vidéo, alors que l’on découvre des séquences toutes plus belles les unes que les autres.

On voit ainsi la petite fille jouant dans le désert de l’est californien avec son compagnon à 4 pattes, lui donner de tendres bisous et des câlins. Le temps passe, l’enfant et le chien grandit, mais l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre ne faiblit pas. Bien au contraire ; il croît en même temps qu’eux.



Hanny Thomas and Diesel / Instagram

« La meilleure des expériences »

A voir comment Diesel chercher à rester auprès de la jeune fille en permanence, l’attend patiemment devant le magasin et veille constamment sur elle, on se dit que cette famille a de la chance.



Hanny Thomas and Diesel / Instagram

A lire aussi : La détresse d'une femme dont on a pris la chienne lors d'un vol de voiture laisse place au soulagement grâce à des images de vidéosurveillance

De nombreux internautes ont été émus par cette vidéo. L’une de ces personnes a indiqué en commentaire avoir vécu quasiment la même chose dans son enfance : « Mon père a eu un Dobermann quand j’ai fêté mes 2 ans. Elle a grandi comme cela. Je suis enfant unique et c’était la meilleure des expériences. Elle était comme ma sœur ».



Hanny Thomas and Diesel / Instagram