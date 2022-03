Un chien lié à l'enfant de ses propriétaires l'aide à franchir des étapes importantes, comme l'apprentissage de la marche

Billy et la petite Lily sont tout simplement inséparables. Le chien accompagne la fillette lors de chaque étape importante de sa vie, ce qui fait fondre le cœur des parents.

Les enfants peuvent nouer des amitiés extrêmement touchantes avec les animaux de compagnie.

C'est le cas de Lily, qui entretient une relation fusionnelle avec son chien, Billy, lequel reposait déjà sa tête sur le ventre de la maman enceinte. Lorsque le bébé a fait son entrée dans le monde, le canidé à la robe fauve s'est montré incroyablement doux, pour le plus grand plaisir des parents. « Maintenant, elle lui rend la pareille et elle est toujours gentille avec lui », a déclaré Suzie, 28 ans, au quotidien britannique Metro.

© Mercury Press

Les meilleurs amis aiment passer le plus de temps possible ensemble. Parmi leurs petits rituels, Lily essaye tous les matins de partager une partie de son petit-déjeuner avec son compagnon à 4 pattes ! Ce dernier doit certainement se lécher les babines avec délectation...

« Une fois, je l'ai même trouvée endormie dans son panier, ce que j'ai trouvé hilarant parce que son lit est tellement plus confortable, a ajouté la mère de famille, ils font parfois la sieste ensemble, mais généralement, Billy attend devant la porte de sa chambre pendant qu'elle dort. »

© Mercury Press

Un duo adorable

Le chien et le bambin de 14 mois avancent ensemble, main dans la patte. Présent à ses côtés lors de chaque grande étape jalonnant sa vie, Billy a même aidé Lily à faire ses premiers pas. L'animal restait à ses côtés, servant d'appui à la fillette. « Elle s'accrochait toujours à lui, a expliqué Suzie, maintenant, c'est une grande marcheuse, nous sortons presque tous les jours et elle adore ça. » Au cours des balades, Billy veille continuellement sur son amie.

« J'ai acheté à Lily une petite laisse à accrocher à son collier, elle adore le promener, a poursuivi la maman, pendant que nous marchons, je tiens la laisse principale, et elle a sa version plus petite. Elle se sent ainsi impliquée. »

© Mercury Press

Bien sûr, les séances de jeux foisonnent. La boule de poils apporte souvent sa peluche en forme de hot-dog, quand elle veut jouer avec son humaine préférée. « Billy la laisse toujours gagner, il est si gentil avec elle », a confié Suzie.

Un adorable duo, qui ne peut que faire apparaître un large sourire sur nos visages !