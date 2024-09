Un enfant de 9 ans aide un chien de refuge turbulent à s'apaiser en lui faisant la lecture et lui souhaite de trouver le bonheur

Comme de nombreux autres pensionnaires en quête d’une famille aimante, Hopper passe la plupart de ses journées à attendre dans son chenil. Le chien, pris en charge par la Jacksonville Humane Society, est connu pour être « turbulent » et « énergique ». Ce qui le calme le plus ? Les séances de lecture.

Lorsque Nehemiah, un enfant de 9 ans, lui rend visite en apportant un livre, l’animal ressent une joie immense. Les sessions avec le jeune bénévole aident l’animal à s’apaiser. Au lieu de bondir dans tous les sens, Hopper s’assoit calmement et profite de l’instant.

© Joanna McKenzie

La lecture pour apaiser les animaux de refuge

« Hopper est un chien super gentil avec beaucoup d’énergie, déclare Joanna, la grand-mère de Nehemiah, à la rédaction de The Dodo, la lecture semble le calmer. »

Bien que le garçon adore lire des histoires à son ami canin, il souhaite qu’une famille aimante l’adopte bientôt. « Il sait que sa lecture réconforte les chiens, poursuit Joanna, il aime s’impliquer et est ravi lorsque les chiens sont adoptés ! »

© Joanna McKenzie

Comme l’expliquent nos confrères d’outre-Atlantique, cette activité fait partie du programme Pawsitive Readers du refuge. La lecture à voix haute, réalisée plusieurs fois par semaine par les bénévoles, permet de soulager l’anxiété des pensionnaires.

« Des études ont montré qu’écouter une personne lire à haute voix réduit le niveau de stress chez les animaux et les aide à se sentir plus détendus, confie Samantha Ahnen de JHS, les refuges peuvent être des endroits stressants pour de nombreux animaux de compagnie, c’est pourquoi ici à JHS, nous essayons de faire tout ce que nous pouvons pour aider les chiens et les chats à se sentir aussi calmes que possible lorsqu’ils sont avec nous. »

© Jacksonville Humane Society

Hopper trouvera-t-il bientôt chaussure à sa patte ?

Hopper recherche une famille douce et patiente, n’ayant pas d’autres animaux de compagnie. « Une fois que vous devenez son meilleur ami, il est le chien le plus fidèle et le plus affectueux », souligne Samantha Ahnen.

Nehemiah a lu de nombreux livres à des toutous qui ont été adoptés depuis. Il espère que son petit protégé Hopper fera bientôt partie des chanceux. En attendant, les 2 amis continuent d’apprécier leurs séances de lecture.

© Jacksonville Humane Society