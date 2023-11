Une conductrice de bus remarque « un tas pelucheux » au bord de la route et comprend qu’elle ferait mieux d’appeler de l’aide (vidéo)

6 boules de poils de quelques semaines ont été découvertes par une conductrice de bus scolaire à Saint-Louis, dans l’État du Missouri (États-Unis). La femme s’est inquiétée pour les malheureux, qui faisaient peine à voir. Elle a contacté une association locale pour leur venir en aide.

Elle n’a pas remarqué tout de suite qu’il s’agissait de chiots, mentionnait The Dodo. En passant avec son autobus, elle a d’abord repéré un entassement noir sur le bas-côté, qui faisait penser à une grosse peluche. Intriguée, elle s’est garée puis s’est approchée de l’amas avant de constater avec effroi qu’il était constitué de jeunes chiens.

Les canidés étaient restés sous la pluie

Soucieuse de leur bien-être, elle a pris contact avec l’organisme de sauvetage local Stray Rescue of St. Louis. Les bénévoles sont arrivés sur les lieux et n’ont d’abord trouvé que 4 chiots. Après plusieurs minutes de recherche, les 2 derniers ont été localisés au milieu des branches et des détritus. Tous étaient trempés par la pluie et tremblaient de froid.

La sauveteuse Donna Lochmann les a installés dans son véhicule, puis a mis le chauffage pour tenter de les réchauffer. Une fois au refuge, les 6 ont pris un bain bien chaud et réconfortant. Ils les ont aussi nourris et en vue de leur appétit, ils n’avaient pas eu de repas depuis bien longtemps.

« Ils vont très bien maintenant »

Tous ont rapidement trouvé une famille d’accueil pour grandir dans les meilleures conditions. Comme ils n’avaient que 7 semaines à leur arrivée, ils n’étaient pas en âge d'être adoptés. Leurs propriétaires relais ont donc pris soin d’eux jusqu’à ce qu’ils soient assez grands pour rejoindre leur maison pour la vie.

Donna Lochmann est infiniment reconnaissante envers la conductrice de bus qui les a sauvés : « Il n'aurait jamais survécu une journée de plus là-bas [...] Ils vont très bien maintenant et nous sommes tous très heureux pour eux » concluait-elle.

