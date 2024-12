Une chienne victime d'abandon révèle le gros secret qu'elle cachait dans son ventre à sa nouvelle famille quelques jours après son adoption

Une chienne appelée Salem vivait chez une famille habitant un secteur rural du Mississippi (Etats-Unis), mais cette dernière avait proposé à un voisin de la récupérer car elle ne souhaitait plus la garder. La personne en question n’étant pas non plus en mesure de l’adopter, elle s’est rapprochée de Happy Tails Canine Rescue, association basée à Memphis dans l’Etat voisin du Tennessee.

L’organisation a recueilli Salem, qui souffrait de malnutrition, de blessures et présentait des vers intestinaux. Elle a été emmenée chez le vétérinaire pour être examinée et soignée.



Happy Tails Canine Rescue

Quand Happy Tails Canine Rescue a raconté l’histoire de cette chienne sur les réseaux sociaux, les gens ont été nombreux à s’intéresser à elle et à exprimer leur souhait de l’adopter.

L’association n’a donc eu aucun mal à trouver une nouvelle famille pour Salem, mais personne ne se doutait du secret qu’elle cachait précieusement.



Happy Tails Canine Rescue

« Elle a été adoptée le 26 octobre et sa stérilisation était prévue pour le 8 novembre, indique Christina Gomez, directrice et fondatrice de Happy Tails Canine Rescue, à The Dodo. Eh bien, quand le vétérinaire est venu pour la stériliser, il m'a appelée pour me faire savoir qu'elle était enceinte et qu'elle allait accoucher sous 2 à 3 jours. »

Tout le monde était saisi de stupeur, mais ce n’était pas la seule surprise. L’échographie réalisée sur la chienne a, en effet, révélé qu’elle n’attendait qu’un seul chiot. « C’est assez rare chez les chiens, mais cela peut arriver, explique Christina Gomez. Le chiot occupait littéralement tout son utérus ».

« Le plus gros chiot que l’on ait jamais vu »

Quelques jours plus tard, Salem a donné naissance à la petite Astrid, « le plus gros chiot que l’on ait jamais vu ».



Happy Tails Canine Rescue

« Elle est un peu la version chien-ours de Moo Deng », plaisante la fondatrice de Happy Tails Canine Rescue en faisant référence au célèbre hippopotame pygmée vivant dans un zoo thaïlandais.

Happy Tails Canine Rescue

Les nouveaux propriétaires de Salem auraient volontiers gardé Astrid, mais ils ne peuvent le faire car ces parents de 2 enfants ont déjà 2 autres animaux de compagnie. Le chiot restera auprès d’eux et de sa mère jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge d’être proposé à l’adoption.