Une chienne d'assistance accompagne sa maîtresse lors d'un moment-clé de son existence

Amee Tomkin, 33 ans, est l’heureuse maîtresse de Belle : une Staffordshire Bull Terrier qui partage sa vie depuis 2 ans. L’Anglaise et sa chienne ont tout vécu ensemble, mais le moment qu’elles n’oublieront jamais est sans aucun doute la naissance du fils d’Amee, Olly, en avril 2023.

Une aide précieuse au quotidien

À l’origine, Belle est une chienne d’assistance pour sa maîtresse, qui souffre d’anxiété, de TOC, et d’une forme d’autisme. « Belle peut détecter les symptômes de mes crises de panique, par exemple, elle m’aide à trouver la sortie lorsque nous sommes dans des endroits bondés et que le stress m’envahit », explique-t-elle à Metro.

Vets Now

Elle poursuit : « Belle appuie sur les boutons des ascenseurs et elle tient même ma carte bancaire contre la machine pour payer quand nous faisons les courses. Sans elle, je suis trop anxieuse pour sortir de chez moi. Je resterais à l'intérieur toute la journée et tous les jours. »

Une présence rassurante et réconfortante

Dernièrement, Belle a prouvé toute sa bonté en accompagnant sa maîtresse à chaque instant de sa grossesse. « Elle me suivait à tous mes rendez-vous et me permettait de rester calme. Je n’aurais jamais pu tenir le coup sans elle », s’est exprimée sa propriétaire.

Amee Tomkin

« J’avais l’impression qu’elle vérifiait les battements de cœurs du bébé lorsque j’étais enceinte. Elle a même appris à faire la différence entre ceux du bébé et les miens. C’était tellement rassurant. »

Amee Tomkin

Amee était morte d’inquiétude à l’idée d’accoucher sans sa chienne. Ainsi, sa sage-femme a demandé au personnel de l’hôpital de Milton Keynes si Belle pouvait accompagner sa maîtresse ce jour-là. Par chance, sa demande fut acceptée.

La naissance d’une nouvelle histoire d’amour

Le jour J, Belle a posé son museau sur le ventre de sa propriétaire, et a sagement attendu l’arrivée d’Olly. « Belle a pu rester avec moi avant que j'aille au bloc opératoire pour la césarienne, et on nous a donné notre propre chambre pour qu'elle puisse rester avec moi et le bébé après », raconte Amee.

A lire aussi : Laissé à son propre sort, un chien sénior est abandonné au pied d'un refuge à la nuit tombée

Amee Tomkin

La Staffordshire Bull Terrier est le premier membre de la famille à avoir rencontré le petit Olly. « Dès qu’elle l’a vu, elle l’a reniflé doucement et lui a donné un petit coup de langue pour lui souhaiter la bienvenue. Depuis, elle ne l’a plus jamais quitté », conclut Amee, éternellement reconnaissante envers sa chienne.