Une chienne surprend ses maîtres en donnant naissance à ses chiots quelques semaines après son adoption (vidéo)

Entre Demi et ses nouveaux maîtres, le coup de foudre fut immédiat. Cette Husky enfermée dans un refuge bondé a trouvé la famille de ses rêves lorsqu’elle a fait la rencontre de Mickey et son petit ami. « Dès que nous l’avons vue, nous savions que nous ne repartirions pas sans elle », confiait sa propriétaire à The Dodo.

La chienne s’est intégrée à merveille dans son nouvel environnement. Elle faisait preuve d’une sérénité à toute épreuve. Pourtant, quelques jours plus tard, elle a commencé à agir de manière étrange : « Elle faisait de longues siestes occasionnelles, ce que nous supposions être dans sa nature, mais lorsqu’elle a voulu se cacher dans notre placard, nous nous sommes dit que quelque chose ne tournait pas rond. Elle a même déchiré son lit et aligné ses jouets préférés à proximité. »

Inquiets, ses nouveaux maîtres se sont rendus chez le vétérinaire, et à leur grande surprise, Demi s’est mise à accoucher de ses chiots au beau milieu de la salle d’attente !

6 chiens pour le prix d'un !

La chienne, en effet, était enceinte de plusieurs semaines, sans que personne ne s’en aperçoive – sauf Mickey, qui se posait des questions depuis quelques jours déjà. « Mon instinct me disait qu’elle était enceinte. Son ventre grossissait à vue d’œil, et elle avait tous les symptômes correspondants ». Néanmoins, le couple a préféré ne pas y croire. Selon eux, les membres du refuge les auraient forcément prévenus d’une telle chose. Pourtant, ce ne fut pas le cas !

Venus avec une chienne chez le vétérinaire, Mickey et son petit ami sont repartis avec… 6 chiens ! Bree, Bale, Jo, Grey et Ari ont rejoint la famille, et sont en parfaite santé. Demi est une mère exemplaire pour ses bébés. « Elle ne cessera jamais de nous épater ».

Aujourd’hui, Mickey, qui s’autoproclame « grand-mère de Huskies », est heureuse de voir tous ses petits s’épanouir dans leur nouveau foyer. Elle n’aurait jamais pensé avoir un jour autant de chiens sous son toit, mais leur présence lui fait le plus grand bien.