Une chienne séniore vit une déception lors d'un évènement d'adoption mais sa mère d'accueil décide de l'adopter

En février 2024, un automobiliste s’était arrêté pour secourir une chienne qui se mettait en grand danger en traversant une autoroute. La personne en question « a pu immobiliser la chienne et la faire monter à bord de sa voiture, lui sauvant probablement la vie », indiquaient les Orange County Animal Services (OCAS).

Ce refuge basé en Floride avait ensuite recueilli cette croisée Pitbull, qui a été appelée Baby Girl. Examinée par un vétérinaire, la chienne était en bonne santé et son âge était estimé à 9 ans, d’après The Dodo.



OCAS Foster Canine Chronicles / Facebook

Son tempérament a vite fait l’unanimité autour d’elle. « Elle est douce et gentille avec les gens, et a partagé son espace avec les autres chiens », d’après les Orange County Animal Services. Les bénévoles ignoraient tout de son passé, mais ils étaient bien décidé à faire en sorte que son avenir soit radieux.

Ils lui ont trouvé une famille d’accueil, celle de Su Morrison. Celle-ci et Baby Girl se sont rapidement attachées l’une à l’autre. La chienne était ravie de troquer l’environnement agité et bruyant du refuge contre le quotidien bien plus calme et chaleureux d’une maison.

« Avoir Baby chez nous est un plaisir, confiait Su Morrison. Plus elle passe de temps avec nous, plus nous voyons à quel point elle est amusante. C’est une fille tellement joyeuse ».



OCAS Foster Canine Chronicles / Facebook

Baby Girl était prête à être adoptée, mais son âge ne plaidait pas en sa faveur malgré sa grande douceur. L’équipe des Orange County Animal Services plaçait tous ses espoirs sur un évènement d’adoption prévu pour le mois de mai ; la chienne séniore avait une chance de rencontrer ses futurs humains lors de ce rendez-vous très attendu.

Sa famille était déjà là, sous son nez

Le grand jour est arrivé. De nombreux visiteurs ont pris part à l’évènement et 58 chiens, dont une majorité de chiots, pensionnaires des Orange County Animal Services ont été adoptés. Hélas, Baby Girl n’était pas parmi ces chanceux. Comme le montre la vidéo ci-dessous, personne ne semblait s’intéresser à elle.

C’est donc une Baby Girl déçu qui est rentrée chez sa famille d’accueil, mais son foyer idéal était déjà tout trouvé. Celui de Su Morrison en l’occurrence. Cette dernière a, en effet, décidé de la garder en l’adoptant officiellement.

Depuis, la chienne coule des jours heureux chez elle, rythmés par les siestes, les câlins, les promenades et les virées en voiture.

A lire aussi : La vigilance nocturne d'un chien a permis à toute une famille d'échapper au pire de justesse lors d'une inondation



OCAS Foster Canine Chronicles / Facebook