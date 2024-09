Une chienne séniore ayant échappé à l'euthanasie de justesse exprime sa gratitude envers sa sauveuse (vidéo)

Plus on côtoie les chiens et apprend à les connaître, plus on se rend compte à quel point ils sont reconnaissants. Venez-leur en aide et offrez-leur l’attention qu’ils méritent, et ils vous le rendront au centuple. C’est précisément ce qui se passe entre une Pitbull miraculée nommée Sally et la personne qui lui a sauvé la vie.

Sally, une femelle Pitbull séniore, vivait dans un refuge où on pratique l’euthanasie lorsque les places viennent à manquer et / ou qu’un chien a peu de chances de trouver un adoptant. Elle était malheureusement sur la triste liste en raison de sa race et de son âge, et son heure approchait à grands pas.

Le miracle dont elle avait désespérément besoin a fini par avoir lieu. A quelques heures du moment fatidique, une jeune femme se faisant appeler « @c15980 » sur TikTok a surgi de nulle part et a décidé de l’adopter.

Cette âme charitable est, en fait, une militante pour la protection des animaux et en particulier les Pitbulls. Partout dans le monde, ces derniers sont mis à l’index et souffrent de leur réputation causée en grande partie par les agissements de maîtres peu scrupuleux et irresponsables.

@c15980 a donc adopté cette « chienne séniore au refuge le jour où il était prévu qu’on l’euthanasie. Voilà comment elle m’a remerciée », comme elle l’explique dans une vidéo extrêmement touchante que relaie PetHelpful.

Une séquence partagée le 3 septembre 2024 sur TikTok et dont le nombre de vues dépasse déjà le demi-million. La voici :

Affection et reconnaissance

On y voit ainsi la chienne et sa bienfaitrice couchées sur le lit, Sally blottie dans les bras de sa nouvelle amie qui lui parle et la caresse. On entend les doux grognements par lesquels la Pitbull exprime son bien-être.

@c15980 / TikTok

Sally se retourne ensuite pour la regarder droit dans les yeux, lui lécher le visage et poser la tête contre elle en signe d’affection et de reconnaissance.

@c15980 ne lui a pas seulement sauvé la vie en intervenant le jour où elle était censée être euthanasiée ; elle lui a donné de l’amour et un avenir radieux.