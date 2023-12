Une chienne s'étant volatilisée lors d'un incendie réapparaît un mois plus tard en compagnie du père Noël

Complètement désorientée face aux flammes qui sévissaient dans son quartier, une chienne s’est échappée en courant et est restée introuvable pendant des semaines. Sa famille n’a jamais cessé de la rechercher et était loin de se douter qu’elle allait refaire surface aux bras du père Noël.

Un terrible incendie s’était déclaré le 19 novembre 2023 dans l’un des quartiers de North Braddock, ville de Pennsylvanie (Etats-Unis) située près de Pittsburgh. Le feu s’était propagé dans 4 maisons et avait détruit un garage, rapportait WTAE.

A l’intérieur de ce dernier se trouvait la camionnette dont Eric Douglas se servait pour son travail. Le véhicule était totalement calciné, mais ce n’était pas la perte qui le chagrinait le plus. Maggie, sa jeune chienne de 8 mois à la robe blanche, avait pris peur et s’était volatilisée. Dans la panique, elle s’était dirigée vers l’une des maisons en flammes pour ne plus réapparaître.



WTAE

Eric Douglas, sa compagne Kelly Mynahan et la petite-fille de celle-ci avaient beau la chercher tous les jours, Maggie restait désespérément introuvable. La famille commençait à se dire que la chienne n’avait pas survécu.

Les semaines suivantes, des témoignages leur parvenaient de la part de personnes qui pensaient avoir aperçu l’animal, mais il n’y avait véritablement aucune piste concrète.



WTAE

La situation restait inchangée jusqu’à cet évènement organisé au refuge Sable Kennel, situé à 7 kilomètres au sud du lieu de la disparition de Maggie. Pour aider ses pensionnaires à 4 pattes à se faire connaître de la communauté locale et ainsi augmenter leurs chances d’être adoptés, la structure d’accueil les faisait photographier aux côtés du père Noël.

« Un miracle de Noël »

Kelly Mynahan n’en a pas cru ses yeux en parcourant les photos postées par le refuge. Sur l’une d’elles se trouvait Maggie. Elle a dû la voir et la revoir à plusieurs reprises pour s’en assurer.



WTAE

Elle, sa petite-fille et Eric Douglas se sont rendus au Sable Kennel et ont eu la confirmation qu’il s’agissait bien de leur Maggie adorée.

Dawn Weichler, agente du refuge, avait découvert la chienne seule dans la rue le vendredi 15 décembre, soit près d’un mois après sa fugue. « Je ne savais pas que c'était la chienne de l’incendie jusqu'à ce qu'ils m'appellent tard hier soir et me laissent un message », explique-t-elle.

Pour Kelly Mynahan, ces retrouvailles sont « vraiment un miracle de Noël ».

WTAE