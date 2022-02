Une chienne ressemblant à une chauve-souris déniche le foyer de ses rêves grâce à son physique original

Une chienne, prise en charge par un refuge situé dans l'Arkansas (États-Unis), a rencontré un véritable succès sur les réseaux sociaux. La raison ? Son physique atypique.

Pelage noir, oreilles pointues, petites dents acérées, Bat porte bien son nom. En effet, ses soigneurs et les internautes s'accordent à dire qu'elle ressemble étonnamment à une chauve-souris.

La charmante chienne a été découverte dans la rue, puis a été installée dans les locaux du North Little Rock Animal Shelter, dans l'Arkansas. Comme personne n'est venu la réclamer dans les jours qui ont suivi son arrivée au refuge, Bat a été proposée à l'adoption. Un utilisateur de Reddit a publié sa photo au début du mois de février, laquelle a fait sensation en recueillant 39 000 votes positifs à ce jour.

© Rob Winningham

Grâce à la publication sur le réseau social, les bénévoles ont reçu de nombreux messages de familles désirant des renseignements sur leur protégée. Qui a donc eu droit au jackpot ?

© Rob Winningham

Un coup de foudre

Bat n'a pas eu besoin d'attendre longtemps avant de mettre la patte sur le foyer de ses rêves. Rob Winningham et son épouse sont tombés sur « la photo du chien le plus bizarre qu'ils n'aient jamais vu ». Intrigués, ils ont souhaité en savoir plus sur cet animal.

© Rob Winningham

Lorsqu'il s'est rendu au refuge, Rob ne savait pas que Bat était célèbre sur la toile, rapporte Newsweek. Et cette première rencontre s'est muée en coup de foudre. « Bat est restée collée à mes jambes, ne s'aventurant pas à plus de quelques mètres de moi », a expliqué le visiteur.

Ni une ni deux, ce dernier n'a pas hésité un seul instant avant de lui ouvrir la porte de sa demeure, ainsi que de son cœur, pour toujours. Rob et sa femme ont adopté la chienne qui ressemble à une adorable chauve-souris.

© Rob Winningham

Aujourd'hui, la boule de poils vit sa meilleure vie aux côtés de ses nouveaux propriétaires, mais aussi des chiens et des chats devenus ses frères et sœurs. Rob continue de publier des photos de la belle sur Reddit, ce qui fait le bonheur de ses fans !