Une chienne réapparaît le jour de son anniversaire plus d'une semaine après s'être échappée d'une pension

Le 14 août a été un moment très spécial à double titre pour Abby et sa famille ; cette chienne est rentrée à la maison après une fugue de plus d’une semaine et c’était le jour de son 5e anniversaire. Son incroyable histoire est rapportée par LEX 18.

Labrador Retriever de 5 ans, Abby avait été déposée par sa propriétaire Hannah Perkins à la pension canine For Paws Unleashed, située à Richmond dans le Kentucky (Etats-Unis), le matin du lundi 5 août 2024.



For Paws Unleashed / Facebook

Sa maîtresse y est retournée à 18 heures pour la ramener à la maison, mais à son arrivée, le personnel de l’établissement lui a annoncé une terrible nouvelle : la chienne avait pris la fuite 20 minutes plus tôt. Elle avait réussi franchir 2 portes.

« J'étais complètement incrédule, sous le choc et juste horrifiée », raconte Hannah Perkins à LEX 18.

L’équipe de For Paws Unleashed a rapidement réagi et lancé l’alerte via sa page Facebook. Un appel à témoins a été émis et une cagnotte créée pour constituer une récompense. Elle a atteint la somme de 6000 dollars, soit 5500 euros environ.

Pour Ashley Renton, propriétaire de la pension, c’était la moindre des choses à faire. « Nous sommes responsables et nous avons tout tenté. Il était important que nous la retrouvions », explique-t-elle.

Les recherches se sont inlassablement poursuivies jusqu’au 14 août, jour de la délivrance et de l’anniversaire d’Abby. Ce matin-là, en effet, une dame appelée Lauren Johnson a réussi à localiser la chienne et à la mettre en sécurité.

« Tant de larmes de joie et de soulagement »

C’était l’épilogue heureux d’un formidable élan de solidarité comprenant le déploiement de drones, mais aussi de chiens de pistage.

« Ces retrouvailles ont été accueillies avec beaucoup d'applaudissements et tant de larmes de joie et de soulagement », peut-on lire sur la page Facebook de For Paws Unleashed.

Quant à Hannah Perkins, qui était évidemment ravie de retrouver son amie à 4 pattes après ces 9 jours d’angoisse, elle a tenu à exprimer sa reconnaissance pour « tout ce que la communauté a fait, du partage de publications aux dons, en passant par l'argent de la récompense ».

