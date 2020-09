Une chienne Pitbull attend vainement l’arrivée de ses propriétaires dans le parc où ils l’ont abandonnée et découvre l’amour dans les bras du policier venu à son secours !

© Rosie Ahlberg

Découverte seule dans un parc, une chienne abandonnée par ses anciens propriétaires a rapidement trouvé une nouvelle famille, celle du policier qui l’a prise en charge.

Récemment, un passant avait remarqué un chien blessé, triste et assis seul dans un parc à Bloomington, ville de l’Etat de l’Indiana (Midwest des Etats-Unis). Il s’agissait d’une femelle croisée Pitbull / Boxer, qu’on venait tout juste d’abandonner, rapporte le site Dog Dispatch. La personne a alors contacté le bureau du shérif local pour l’en informer.

Le shérif Jeff Ripley s’est aussitôt rendu sur les lieux. Dès sa rencontre avec cette chienne appelée Daisy, il en est tombé amoureux. Il a appelé sa compagne, Rosie Ahlberg, qui est bénévole au refuge de la ville, mais l’établissement était fermé à cette heure-là. Le couple a alors emmené l’animal chez lui pour la nuit.

Le lendemain matin, Jeff et Rosie ont fait examiner Daisy par un vétérinaire. Ce dernier leur a expliqué que ses blessures allaient nécessiter une intervention chirurgicale. La chienne semblait également très affectée sur le plan émotionnel après son abandon.

Le shérif et la bénévole ont pu obtenir l’identité de ses propriétaires, qui leur ont dit qu’ils n’en voulaient plus. Le couple, qui avait déjà 2 chats et un chien provenant de refuges, a finalement décidé d’adopter Daisy.

La chienne a encore des soins médicaux à recevoir, mais elle se sent déjà chez elle au sein de sa nouvelle famille qui l’adore. Ses nouveaux amis félins et canin l’ont accueillie à pattes ouvertes, eux aussi.