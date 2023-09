Une chienne malade, abandonnée et attachée à un poteau sous une chaleur écrasante reprend goût à la vie

Au refuge Second Chance Ranch, situé dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis), il n’y a ni cages ni boxes. La douzaine de chiens qui y vivent évoluent librement et sans contrainte. « Nous avons des canapés et des téléviseurs, et nous avons des bénévoles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7… Nous aidons [les chiens] à rester en bonne santé. Nous leur apprenons ce que l'amour et l'attention peuvent faire », explique sa fondatrice Tracy Rumpf à KTVZ.

La structure d’accueil pour toutous séniors compte une nouvelle pensionnaire depuis peu. Répondant au nom de Flora, cette chienne avait été découverte dans un parc du comté de Saint-Louis.



Un homme l’avait trouvée attachée à un poteau, avec une gamelle et un sac de croquettes à ses côtés. Elle avait le poil en mauvais état et était terrifiée, le tout en pleine canicule.

La personne l’avait emmenée dans un refuge local, mais l’endroit était beaucoup trop agité et bruyant pour elle. C’est ainsi qu’elle a été transférée au Second Chance Ranch, où elle se rétablit doucement.

L’examen vétérinaire a révélé qu’elle souffrait de pneumonie. Elle reçoit tous les traitements et soins dont elle a besoin, et il est prévu qu’elle s’en remette totalement.

« Je ne pense pas qu'elle aurait tenu le coup un jour de plus »

Tracy Rumpf est soulagée, elle qui était extrêmement préoccupée par l’état de santé de Flora. « Je ne pense pas qu'elle aurait tenu le coup un jour de plus, étant aussi malade », confie-t-elle.

80% des chiens passant par le Second Chance Ranch finissent par être adoptés. Espérons que Flora aura cette chance, elle aussi.

D’ici là, elle profite du confort et de la sécurité que lui offre ce refuge unique en son genre. Les membres du personnel de l’établissement, qui sont tous bénévoles, sont aux petits soins avec la chienne et ses congénères pour les aider à remonter la pente.