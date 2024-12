Une chienne guide d'aveugle mène une nouvelle vie à 9000 kilomètres de chez elle pour faciliter et embellir celle d'une femme atteinte de cécité

Depuis quelque temps, une Britannique atteinte de cécité complète bénéficie des services d’une chienne guide d’aveugle qui la suit comme son ombre et lui facilite la vie. L’animal n’est pas né en Angleterre, mais des milliers de kilomètres plus loin. Au pays du Soleil-Levant en l’occurrence.

Depuis plusieurs années, l’association britannique Guide Dogs, qui forme des chiens guides et chiens d’assistance, mène un programme d’échange avec son homologue japonaise Japan Guide Dog Association. Dans le cadre de ce partenariat, 4 chiots sont arrivés en Angleterre en provenance du Japon. L’un d’eux est une femelle Labrador Retriever à la robe noire et répondant au nom de Yukiko.

Cette dernière a aujourd’hui 2 ans et avait foulé le sol anglais en 2022. Elle avait été confiée à une famille d’accueil pendant une année avant de suivre sa formation de chienne guide d’aveugle au centre régional Guide Dogs des Midlands, à Leamington Spa.



Guide Dogs Midlands and East / Facebook

Son apprentissage terminé, elle a rejoint Zena Meacham, qui habite Stourport-on-Severn près de Birmingham. Aveugle de naissance à cause d’un rétinoblastome (tumeur maligne de la rétine), elle avait déjà eu 2 chiens guides avant Yukiko.

« Elle est vraiment à la hauteur et me redonne mon indépendance », dit à la BBC la nouvelle maîtresse de la chienne. « Yukiko est mon 3e chien-guide et elle n'est pas différente de mes 2 derniers chiens, poursuit Zena Meacham. On ne dirait pas qu'elle vient du Japon ».



Guide Dogs Midlands and East / Facebook

« Leur santé et leur bien-être sont primordiaux »

Grâce à Kiko – c’est le petit nom affectueux que lui ont donné Zena Meacham et sa famille – son humaine peut désormais « prendre le bus pour aller à Stourport, sans avoir à compter sur des amis ou sur mon mari pour m'y emmener. »

La sœur de Yukiko, appelée Yuko, fait aussi partie du quatuor de canidés japonais amenés au Royaume-Uni. Elle est employée comme reproductrice pour donner naissance à de futurs chiens guides pour Guide Dogs, dont le responsable de l’élevage et de la génétique Tom Lewis indique que cette démarche est importante pour « préserver la diversité génétique » au sein du programme. « Lorsque nous échangeons des chiens, leur santé et leur bien-être sont primordiaux », conclut-il.