Une chienne et ses 8 chiots découverts dans un état préoccupant obtiennent la fin heureuse qu'ils méritent tant

Maman à un âge avancé, Ceeva a enfin reçu l’aide qu’elle espérait tant, tout comme ses 8 chiots. Il était urgent pour la chienne d’être sauvée, elle qui était très maigre et épuisée. Ses petits, eux, étaient infestés de vers. Tous s’apprêtent désormais à connaître un nouveau départ.

Une chienne sénior et ses 8 chiots mal en point ont été sauvés par la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), rapportait Metro.

Ceeva, femelle Lévrier croisé de 12 ans, était si maigre que les bénévoles doutaient de sa capacité à nourrir ses petits. Ces derniers risquaient de souffrir de carences et étaient infestés de vers. Les 9 chiens devaient être secourus rapidement.



NorthNews/Metro

« Ils vivaient dans des conditions insalubres, et étaient tous infestés de vers et souffraient de diarrhée », expliquait effectivement Krissy Raine, enquêtrice à la RSPCA.

Les chiots ont été appelés Faith, Felix, Finn, Flora, Florence, Flossy, Frank et Fred. Eux et leur mère ont été emmenés au centre RSPCA de Felledge dans le comté de Durham (Nord-est de l’Angleterre).

Tous adoptés !

Ils ont été soignés, nourris et choyés. Puis, quand les chiots ont atteint l’âge de voler de leurs propres ailes, ils ont tous pu rapidement trouver des foyers aimants. Finn, par exemple, a été adopté par une famille locale, qui le décrit comme « affectueux et joueur ». Son frère Frank vit désormais du côté de de Chester-le-Street et apprend vite les ordres de base. Quant à leur sœur Flora, qui a été rebaptisée Tilly, elle a su vaincre sa timidité et découvre sa nouvelle maison dans le district de South Tyneside.



NorthNews/Metro

Leur génitrice, qui ne s’appelle plus Ceeva mais Eva, a déjà rencontre sa future maîtresse à plusieurs reprises et pourra bientôt la rejoindre. Elle attend simplement de se remettre de son opération de stérilisation.

A lire aussi : Après avoir disparu pendant 7 mois, ce chien blessé retrouve les bras réconfortants de ses propriétaires (vidéo)



NorthNews/Metro