Le maître d'un chien en fugue le recherche pendant 4 jours et craint pour sa sécurité en raison de sa ressemblance avec un loup

Zarköff n’a que 8 mois, mais avec sa constitution imposante, son magnifique pelage noir et ses allures de loup, il paraît bien plus âgé. Il s’agit d’un Old Inuit Dog, une race non reconnue par la FCI et fruit de croisements de chiens de traîneaux tels que le Husky Sibérien, l’Esquimau Canadien ou encore le Malamute de l’Alaska.

Il a disparu pendant 4 jours, plongeant son propriétaire dans le désarroi, mais a fini par être retrouvé sain et sauf après une belle mobilisation s’étant mise en place tant sur le terrain que via les réseaux sociaux, rapportait L’Yonne Républicaine le mercredi 13 novembre.



Pet Alert Yonne 89 / Facebook

Le jeune chien s’était échappé du domicile de son maître, situé à Sermizelles dans l’Yonne, le samedi 9 novembre. Julien Marotel était d’autant plus inquiet pour son ami à 4 pattes que ce dernier risquait d’être mépris pour un loup et donc d’être attaqué.

De nombreuses personnes se sont jointes à sa quête, tant en participant aux recherches dans le secteur qu’en relayant les appels à l’aide dans différents groupes et pages Facebook, dont « Pet Alert Yonne 89 » et « Mobilisation pour Zarköff dpt 89 », espace spécialement créé dans ce but.

L’accent a été mis sur le caractère inoffensif de ce chien avait de prévenir toute action inconsidérée à son égard. « Il est impressionnant, mais très craintif et n'est absolument pas dangereux, il ne faut pas lui tirer dessus », insistait ainsi Julien Marotel auprès de L’Yonne Républicaine.

Il a également été demandé, en cas de rencontre avec Zarköff, de ne pas tenter de l’attraper. Il était plutôt recommandé d’essayer de gagner sa confiance en lui proposant de la nourriture, afin de l’enfermer dans un lieu sûr comme une grange, un garage ou une étable.

Les recherches se sont inlassablement poursuivies pendant plusieurs jours. Des témoignages faisant état de la présence de l’Old Inuit Dog dans la cour d’un particulier du côté de Chablis, à une trentaine de kilomètres au nord de Sermizelles, ont amené Julien Marotel à se concentrer sur cette zone à partir du mardi 12 novembre.

« Retrouvé et capturé »

Finalement, la bonne nouvelle que tout le monde attendait et espérait est venue de Julien Marotel lui-même sur Facebook. L’homme a effectivement posté, mercredi soir, la photo d’un Zarköff couché sur la banquette arrière d’un véhicule, visiblement épuisé. Un cliché accompagné d’un message de délivrance et de gratitude : « Retrouvé et capturé. Vous êtes formidables ».

Les circonstances dans lesquelles le chien a été localisé n’ont pas été précisées. Son maître a simplement indiqué en commentaire que Zarköff se trouvait à « Chablis dans les vignes […] vers les entrepôts Besson ». Il s’agit vraisemblablement d’un domaine vinicole établi dans le sud-ouest de la commune icaunaise.

Réagissant à cet heureux dénouement, plusieurs internautes ont suggéré à Julien Marotel d’équiper son compagnon canin d’un collier GPS. Un tel dispositif l’aiderait, en effet, à le retrouver plus facilement en cas de nouvelle fugue.