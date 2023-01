Une chienne en fugue échappe à toutes les tentatives de sauvetage pendant 4 jours, mais la détermination des bénévoles n'a jamais failli

Cédée par un éleveur, Bella, une femelle Bouvier Bernois, avait été confiée à un refuge qui lui avait récemment trouvé une famille d’accueil en attendant son adoption. Tout allait bien jusqu’au dimanche 18 décembre.

Ce soir-là, rapportait WGLT, la chienne s’était échappée de sa nouvelle maison à Bloomington, dans l’Etat de l’Illinois. Les jours suivants, de multiples signalements parvenaient aux gens qui s’étaient lancés à sa recherche, mais personne ne parvenait à mettre la main sur Bella.



Karry Rich

Le mardi 20 décembre, elle a été vue dans une zone rurale du comté de McLean. Plusieurs bénévoles ont tenté de la capturer, mais sans succès. Le lendemain, ils ont installé des cages-pièges, où d’autres chiens se sont laissé prendre. La « Dürrbächler », elle, courait toujours.

Jean Ann Hert, directrice de l’association Ruby's Rescue & Retreat, était parmi les volontaires qui tentaient de retrouver Bella. « Cette chienne ne restait pas en place, relate-t-elle. Elle bougeait constamment. Elle courait beaucoup. Je pense que bon nombre de gens lui faisaient peur ».

Tout le monde redoutait la tempête qui s’annonçait le jeudi, avec les températures glaciales qu’elle amènerait. Même pour un Bouvier Bernois, de telles conditions étaient difficiles à supporter.

Heureusement, ce soir-là, quelqu’un a aperçu Bella à proximité d’une usine à l’orée du comté. Karry Rich, membre de Pet Central Helps, une autre organisation prenant part au sauvetage, a pu cerner la chienne près d’une maison avec l’aide de son équipe. Jean Ann Hert et Ruby's Rescue & Retreat étaient également sur les lieux.

« C’est un petit ange »

Tous ont joint leurs efforts pour immobiliser Bella et la mettre enfin en sécurité. Frigorifiée et épuisée, la chienne s’est avouée vaincue. Elle a passé la nuit au chaud chez Karry Rich, qui lui a donné un bon bain et offert de savoureux morceaux de poulet.

A lire aussi : Un petit chien feint une blessure à la patte lorsqu’il n’a pas envie de partir en promenade (vidéo)



Karry Rich

L’association qui avait recueilli Bella devait venir la chercher le lendemain, mais Karry Rich n’était pas pressée de la voir partir. « Elle peut rester ici aussi longtemps aussi longtemps qu’elle le souhaite. C’est un petit ange », a-t-elle déclaré. Tout est bien qui finit bien pour Bella et ses nombreux bienfaiteurs.