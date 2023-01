Une chienne effrayée par un feu d'artifice disparaît pendant 7 ans, jusqu'à ce que sa puce permette l'impensable

D’incroyables retrouvailles ont eu lieu entre un homme et sa chienne, qu’il n’avait plus revue depuis 7 longues années. Elles ont été rendues possibles par la puce d’identification portée par l’animal.

Identifier son chien, c’est garder une chance de le retrouver s’il venait à se perdre, même après une longue période. Chez Woopets, nous avons vu bon nombre d’histoires qui le prouvent. Celle de Jazzy, rapportée par CBS News, en est la dernière en date.

Celle-ci est une chienne sénior, âgée de 12 ans et qui vivait dans l’Etat du Texas avec son maître, Kerry, jusqu’à sa disparition.

7 ans plus tôt, Jazzy avait été effrayée par des feux d’artifice et avait pris la fuite en courant, pour ne plus réapparaître depuis. Malgré les incessantes recherches menées par Kerry, elle restait désespérément introuvable.

« Ils l'ont cherchée pendant longtemps, et même après 7 ans, ils n'ont jamais perdu espoir », indiquent les services animaliers du comté d’Orange, en Floride, sur sa page Facebook. C’est dans ce refuge que l’escapade de la chienne a récemment pris fin.

D’après le post en question, Jazzy a été retrouvée abandonnée dans une chambre d’hôtel à Orlando. Elle souffrait alors d’arthrite et avait toutes les peines du monde à se déplacer.

A son arrivée dans la structure d’accueil, on l’a passée au lecteur de puce d’identification, qui a effectivement affiché un résultat. C’est ce qui a permis au personnel du refuge de contacter Kerry pour lui annoncer la nouvelle qu’il n’osait plus espérer entendre.

« Son cœur se souvenait encore »

Dès qu’il l’a su, l’homme a pris le premier vol disponible l’emmenant en Floride, à 2000 kilomètres de chez lui, pour revoir sa Jazzy adorée et la ramener à la maison.



Orange County Animal Services / Facebook

Les retrouvailles ont été pleines d’émotion. « C’était incroyable de voir Jazzy prendre vie en entendant la voix de son propriétaire », relatent les Orange County Animal Services. La chienne a longuement léché la main de son propriétaire et se blottissait contre lui.

« Après toutes ces années, son cœur se souvenait encore », conclut le poste.