Une chienne découvre et sauve une pie agonisante tombée du nid en devenant une mère de substitution

Une chienne répondant au nom de Peggy s’est tout de suite prise d’affection pour une pie tombée de son nid et abandonnée par ses géniteurs. Après son adoption de l’oiseau, les 2 animaux sont devenus inséparables.

C’est une belle amitié qui est née entre une chienne et une pie depuis leur rencontre, alors que l’oiseau, encore très jeune, semblait condamné, comme le raconte Démotivateur.

Rencontre qui avait eu lieu alors que Juliette Wells, 45 ans, était en train de promener Peggy, femelle Staffordshire Bull Terrier âgée d’un an, près de chez elles à Coomera en Australie.

La chienne et sa maîtresse avaient découvert une toute petite pie en grande souffrance. L’oisillon était par terre, au pied d’un arbre. Sur celui-ci, Juliette avait repéré un nid. Il était clair que le jeune volatile venait d’en tomber. Le jugeant sans doute trop faible, ses parents l’avaient sans doute laissé livré à lui-même.

L’Australienne et son amie à 4 pattes n’étaient pas du même avis. Elles l’ont ramenée à la maison et ont pris soin d’elle. Juliette l’a appelée Molly.

En une semaine, et alors que ses chances de survie semblaient infimes au départ, la pie s’est métamorphosée. Grâce à une attention de tous les instants et à une alimentation adaptée (des vers vivant en l’occurrence), Molly a repris des forces et n’était désormais plus en danger.

Peggy s’est montrée très attentionnée et affectueuse à son égard. Elle et la pie sont devenues plus que des amies. Leur relation s’apparentait davantage à ce que vivent une mère et sa fille. Juliette rapporte, en effet, que la chienne avait eu une « grossesse fantôme » suscitée par la présence de Mollie et qu’elle s’était mise à produire du lait. Si bien que sa propriétaire a dû la faire examiner par le vétérinaire.

Aujourd’hui, Peggy ne peut pas se passer de Molly et vice versa. La pie suit la chienne partout et cherche constamment protection et réconfort auprès d’elle. D’ailleurs, elles « se parlent », assure Juliette au Daily Mail.