Une chienne de refuge sauvée de la négligence et ignorée en raison de son apparence étreint amoureusement tous ceux qu'elle rencontre

La vie d’une femelle Pitbull appelée Dawn était d’une grande tristesse jusqu’à son sauvetage. Son ancien propriétaire la négligeait totalement, la gardant attachée à une cage à l’extérieur, sans eau ni nourriture et à la merci des éléments. Parmi tous les chiens maltraités dans cette maison, elle était la seule survivante.



Humans and Animals United

La chienne était arrivée traumatisée et à bout de forces au Rockdale County Animal Shelter, un refuge surpeuplé situé en Géorgie (Etats-Unis). En raison du manque de places, elle ne pouvait pas y passer plus de quelques semaines, mais elle a vite fait étalage de son immense tendresse.

Un jour, alors que le personnel continuait de lui chercher un point de chute, elle « s’est arrêtée pour étreindre une bénévole », raconte Rosa Fond, fondatrice de l’association Humans and Animals United, à The Dodo. « La bénévole est tombée amoureuse de [Dawn] », poursuit-elle.



Humans and Animals United

Les jours suivants, chaque fois que quelqu’un s’approchait de son box, elle se dressait sur ses pattes arrière et s’appuyait contre la porte en espérant qu’on la remarque. Malheureusement, son apparence faisait que personne ne s’intéressait à elle.



Humans and Animals United

L’équipe de Humans and Animals United a accéléré la recherche d’une famille d’accueil pour Dawn. Elle a fini par en trouver une, et la chienne a ainsi pu découvrir son foyer temporaire. Le lendemain, elle a eu droit à sa première véritable sieste dans le confort et le calme d’une maison. Elle en avait désespérément besoin pour se remettre de ses traumatismes.

« La meilleure des familles d’accueil »

Un régime alimentaire spécifique a été mis en place pour l’aider à reprendre du poids et retrouver des forces. Ses bienfaiteurs la soutiennent et réconfortent en permanence et ne sont pas avares en câlins, ce qui la réjouit au plus haut point.



Humans and Animals United

A lire aussi : Leur chien de 10 ans réapparaît après 3 ans de disparition, mais ils ne veulent plus de lui et le laissent au refuge

« Dawn a la meilleure des familles d’accueil. Elle s’est considérablement ouverte depuis son sauvetage », dit Rosa Fond. Une famille qui l’a même emmenée en animalerie pour la laisser choisir un jouet, comme le montre la vidéo ci-dessous. Au final, elle est rentrée à la maison avec plusieurs articles. « Cela a été un moment réconfortant et nous en avons eu les larmes aux yeux », confie la fondatrice de Humans and Animals United.

En attendant qu’on lui trouve une famille pour toujours, Dawn continue de remonter la pente et de s’épanouir.