Une vie sans amour : une chienne âgée et traumatisée tente de tirer un trait sur son passé

Pendant longtemps, Kenya était laissée à l’abandon dans une ferme. La chienne âgée de 12 ans était privée d’eau et de nourriture… Heureusement, des bénévoles, puis une femme au grand cœur, ont décidé de lui offrir une belle fin de vie.

Kenya a longtemps vécu dans la souffrance et dans l’indifférence de ses maîtres. Cette chienne était livrée à elle-même dans une ferme, sans eau ni nourriture, un quotidien qui l’a profondément affaiblie. Sa vie était en danger, jusqu’à l’intervention des bénévoles du refuge isérois des Bérauds.

En raison de son âge avancé, les chances de trouver un nouveau foyer pour cette chienne âgée étaient faibles… Heureusement, un couple au grand cœur a changé sa vie.

« Son histoire m’a terriblement touchée »

Non loin de là, Sylvie et son mari étaient à la recherche d’un nouveau compagnon canin pour leur chienne Nala, une Cane Corso de 6 ans. « Nous avons l'habitude d'adopter des chiens. Je voulais sauver un chien. Il y en a tellement de malheureux dans les refuges… Je n'avais aucune condition si ce n’est qu'il s'entende avec Nala et nos 3 chats », explique Sylvie à 30 Millions d’Amis.

En juin 2023, lors d'une visite au refuge, Sylvie a le coup de foudre pour Kenya. « Son histoire m’a terriblement touchée, admet-elle. Elle était un peu affolée au premier contact. Et puis, le courant est plutôt bien passé avec notre chienne. Elle me plaisait bien. On s’est dit : "on l’emmène" ! »

Les séquelles du passé

Kenya met un certain temps à s’habituer à sa nouvelle vie. Au début, elle « ne voulait pas rentrer dans la maison, se souvient Sylvie, c'est une chienne qui ne connaissait pas le confort. On sent qu’elle a dû se débrouiller souvent toute seule. »

Aujourd’hui, la chienne de 12 ans se porte mieux, bien qu’elle « garde quelques séquelles de sa vie antérieure » : « Elle a très peur quand le vent se lève. On essaie de la rassurer comme on peut. Ce n’est pas une chienne en demande d’affection, mais on est là pour lui offrir une belle fin de vie », confie Sylvie.

Kenya s’entend bien avec Nala et avec les chats de son nouveau foyer. « Elle est adorable, n’aboie jamais. On ne regrette pas du tout de l’avoir parmi nous », a ajouté Sylvie.