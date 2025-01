Une chienne d'assistance entraînée à détecter les arachides sauve sa maîtresse gravement allergique d’un choc anaphylactique potentiellement mortel (vidéo)

Harley, une femelle Golden Retriever de 6 ans, n’est pas un chien comme les autres. Aussi connue sous le nom de Détective Harley, la boule de poils est en effet un chien d’assistance spécialisé dans la détection d’allergènes et plus particulièrement dans la détection des arachides auxquelles sa maîtresse est terriblement allergique.

Une grave allergie

Comme environ 2,2 % des jeunes gens aux États-Unis, la fille de Natalie Rice est allergique aux arachides. La gravité de ces allergies varie d'une personne à l'autre, mais celle de la fille de Natalie est grave : une exposition aux arachides peut entraîner chez elle une anaphylaxie potentiellement mortelle, que seule une injection d'épinéphrine peut prévenir.

« L'anaphylaxie est mortelle. Il ne faut pas la prendre à la légère », a déclaré Natalie Rice à Newsweek. « Pendant un instant, tout peut aller bien, puis vous pouvez manger un morceau et votre monde bascule. »

Dans ce contexte, Harley offre à maîtresse une « ligne de défense supplémentaire » tout en aidant à varier son alimentation.

© @detectiveharleyfadd / Instagram

Un nouvel incident évité

Au cours d’un dîner en famille lors de récentes vacances, Harley s’est une nouvelle fois illustrée, rappelant à tous combien sa présence était indispensable.

Ce jour-là, Natalie s’était assurée auprès du service de restauration du club où ils dînaient qu'il n'y avait pas d'arachides dans le buffet. Il n'y avait jamais eu de problème auparavant, mais comme Harley était sur place, ils ont quand même tenu à vérifier que l'assiette de nourriture de la jeune fille allergique passait son test d'odorat.

© @detectiveharleyfadd / Instagram

« Quand Harley détecte des cacahuètes, elle touche ma jambe pour me prévenir », a expliqué Natalie. « Quand elle ne détecte pas de cacahuètes, elle me regarde dans les yeux pour me faire savoir que tout est OK. »

Dans la vidéo immortalisant le test, on peut voir Harley renifler l’assiette avant de lever la patte, écartant ainsi une menace potentiellement mortelle pour sa maîtresse.

A lire aussi : Un chien abandonné parmi les ordures et souffrant d'anxiété entame une transformation

Il est difficile de connaître la provenance des arachides détectées par Harley, mais Natalie a une théorie : « Dans un buffet, le contrôle n'est pas tellement strict : la nourriture et les assiettes ne passent pas directement de la cuisine à votre place à table », a-t-elle expliqué. « Quelqu'un, qu'il s'agisse d'un client ou d'un membre du personnel, avait des résidus d'arachides sur les mains et a touché l'assiette. »

Quoi qu’il en soit, heureusement que Harley était là ! Par un simple mouvement subtil de la patte, elle a une nouvelle fois permis de sauver la vie de sa maîtresse.