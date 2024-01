Une chienne coincée sous une falaise après une chute de 20 mètres doit aussi survivre à une nuit glaciale

Tombée d’une falaise et devant passer la nuit sous un froid quasi polaire, les chances de survie d’une chienne appelée Dancer paraissaient minimes. Des sauveteurs spécialisés sont tout de même intervenus, entretenant les minces espoirs de ses maîtres.

Durant cette période de l’année, les abords du Lac Supérieur offrent un spectacle sublime entre forêts, plages et falaises enneigées notamment. La zone n’est toutefois pas dénuée de danger pour les randonneurs qui doivent se montrer prudents, surtout en ce qui concerne la sécurité de leurs animaux de compagnie.

Les maîtres de Dancer, une chienne de 3 ans, en ont eu la démonstration. Sans conséquences, heureusement, sur elle. Il s’en est néanmoins fallu du peu pour que l’issue de cette mésaventure soit moins heureuse. Elle est rapportée par Upper Michigan’s Source.



Pictured Rocks National Lakeshore / Instagram

Les faits ont eu lieu le mercredi 10 janvier en fin d’après-midi. Dancer et ses propriétaires se promenaient au bord du lac près de Miners Castle dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis). La chienne a réussi à se défaire de sa laisse et est tombée de la falaise surplombant l’étendue d’eau.

Chutant et glissant le long de la paroi rocheuse, elle a chu près de 20 mètres plus bas. Ses humains ne pouvaient pas la voir. La nuit tombait et les heures qu’ils ont passées à la rechercher n’ont rien donné.

Des sauveteurs spécialisés à la rescousse

Ils craignaient le pire pour Dancer, mais ont malgré tout prévenu les secours. Les gardes forestiers du parc Pictured Rocks (Pictured Rocks Park Rangers) ont été informés de la situation, mais ce sont les spécialistes du sauvetage en montagne de SHARP (Superior High Angle Rescue Professionals) qui sont intervenus le lendemain matin.

Ses membres Erik Olsen, Westley Shaffer et Tyler Davis ont réussi à localiser la chienne. Elle était transie de froid, mais bien en vie. Le fait qu’elle ait survécu à la fois à la chute, puis aux très basses températures nocturnes est un véritable exploit.

Pictured Rocks National Lakeshore / Instagram

En voyant les secouristes s’approcher d’elle, la chienne a remué la queue. Elle était enfin en sécurité et a été restituée à sa famille, qui était venue du Minnesota. Elle devrait s’en remettre totalement.